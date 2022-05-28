أخبار الزمالك| لقاء الإسماعيلي على استاد القاهرة.. والأبيض يحصد برونزية دوري أبطال أفريقيا لكرة السلة

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية المهمة الخاصة بـ نادي الزمالك على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم كالآتي:

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك والإسماعيلي المقرر لها في السادسة والنصف مساء غدا السبت بإستاد القاهرة، في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

توج نادي الزمالك لكرة السلة ببرونزية البطولة الإفريقية BAL، بعدما فاز على نظيره فاب الكاميروني، بنتيجة 97/74، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة، والتي تقام حاليًا بدولة رواندا.

علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على قرار رابطة الأندية بإقامة مباراة الإسماعيلي، على ستاد القاهرة، في إطار الجولة العشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز.

أعلنت رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب، إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الإسماعيلي، ضمن مباريات الجولة القادمة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها غدا السبت، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، بسبب عدم وجود موافقات لإقامة المباراة على ملعب آخر.