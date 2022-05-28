نشرة أخبار البرلمان | الحبس 3 سنوات لعاطل أدار شقة لممارسة الرذيلة بالغردقة.. ومطالبة نيابية بمكافحة ظاهرة تسريب الامتحانات

نشر "صدى البلد" عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها:

برلمانية: ظاهرة الغش وتسريب الامتحانات متأصلة لدى البعض ومكافحتها ضرورة

الليلة بألف جنيه.. الحبس 3 سنوات لعاطل أدار شقة لممارسة الرذيلة بالغردقة



برلمانية: حصول المعاهد القومية على أموال من أولياء الأمور يخل بمجانية التعليم

برلماني: ظاهرة تسريب الامتحانات ليست جديدة وتحتاج لمواجهة صارمة للحد من أضرارها





عماد حسين: الحوار الوطني بداية جديدة لتقوية مناعة الدولة في مواجهة التحديات

وفقا للقانون.. تعرف على دور مجلس الخدمة المدنية في تحسين الخدمات العامة بالبلاد

استدرجها لمنزله وتعدى عليها.. السجن 7 سنوات لعاطل اغتصب طفلة بالبدرشين