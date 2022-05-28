نشرة أخبار البرلمان | الحبس 3 سنوات لعاطل أدار شقة لممارسة الرذيلة بالغردقة.. ومطالبة نيابية بمكافحة ظاهرة تسريب الامتحانات

نشر "صدى البلد" عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها:
برلمانية: ظاهرة الغش وتسريب الامتحانات متأصلة لدى البعض ومكافحتها ضرورة
الليلة بألف جنيه.. الحبس 3 سنوات لعاطل أدار شقة لممارسة الرذيلة بالغردقة
برلمانية: حصول المعاهد القومية على أموال من أولياء الأمور يخل بمجانية التعليم
برلماني: ظاهرة تسريب الامتحانات ليست جديدة وتحتاج لمواجهة صارمة للحد من أضرارها
عماد حسين: الحوار الوطني بداية جديدة لتقوية مناعة الدولة في مواجهة التحديات
وفقا للقانون.. تعرف على دور مجلس الخدمة المدنية في تحسين الخدمات العامة بالبلاد
استدرجها لمنزله وتعدى عليها.. السجن 7 سنوات لعاطل اغتصب طفلة بالبدرشين