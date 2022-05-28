حسام موافي: بعض مرضى الذبحة الصدرية لا يشعرون بالألم بسبب مرض السكر

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني إن ألم ضيق الشريان التاجي، نعمة من الله وجميع الآلام كذلك.



وأضاف حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك جهازا يستقبل الألم ويحذر الجسم من مخاطر قد تودي بحياة الإنسان.

وأوضح أن ضيق الشريان التاجي، يسبب الألم في الصدر، لكن يوجد بعض مرضى الذبحة الصدرية الذين لا يشعرون بالألم، وذلك نتيجة إصابتهم أيضا بمرض السكر، وفي هذه الحالة يجب إجراء فحوصات طبية مكثف لاكتشاف الإصابة بالذبحة وإنقاذ المريض.