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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ من العمالة غير المنتظمة يطالب المسئولين إضافة أبنائه لبطاقة التموين

صدى البلد

أرسل محمد محمد ابراهيم شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من عدم قدرته اضافة ابنائه الي بطاقة التموين لصرف عيش لهم.

وقال إبراهيم  في شكواه اريد  اضافة اولادي الإثنين في  التموين والعيش وانا مسجل في العمالة غير المنتظمة أنا غير قادر على المصاريف وهم طفل 5 سنوات والأخرى 3 سنوات وانا مقيم  في قويسنا بمحافظة المنوفية للتواصل مع مقدم الشكوى على رقم 01270752180.

بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين تفعيل شكاوي تلقي شكاوي المواطنين رصد شكاوى المواطنين

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