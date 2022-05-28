فوز مشروعNEMR بجامعة المنصورة بالمركز الأول في دعم منظومة الرعاية الصحية

هنأ الدكتور أشرف محمد عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة و الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية الفرق الفائزة في المرحلة الأولي لمبادرة "شباب من أجل التنمية: منتدي التنمية البشرية 2022".

و إنعقدت لجنة تحكيم مشروعات وأوراق سياسات المبادرة للتقييم وتضمنت معايير التقييم الآتي: الربط بأهداف التنمية المستدامة – رؤية مصر 2030 (20%)، الارتباط بقضايا حالّة على الساحة القومية أو المحلية (20%)، استعراض أفضل الممارسات الدولية وتطويعها للواقع المصري (20%)، إمكانية التطبيق (تقدير القدرات المالية والبشرية) (20%)، عرض تقديمي(20%).

وقد فاز بالمركز الأول : مشروعNEMR في محور دعم وتطوير منظومة الرعاية الصحية تحت إشراف الدكتور أحمد الرفاعي أستاذ طب الأطفال ومدير مستشفي الأطفال الجامعي سابقا.

وتضمن أعضاء الفريق: دكتور أحمد محمود العدل المدرس المساعد بقسم الصحة العامة بكلية الطب والمشرف على برلمان طلاب الجامعة ، دكتور أحمد محمد زايد مدرس مساعد أمراض التخاطب بكلية الطب، دكتوره هند إبراهيم محمد البيومي المدرس المساعد بقسم هندسة الحاسبات بكلية الهندسة ، دكتوره حنان العشري محمد معيدة بقسم تمريض العناية الحرجة والطوارئ، مهندسة هاجر محمد طاهر الحسينى خريجة قسم الهندسة الطبية بكلية الهندسة.

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