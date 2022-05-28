عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فوز مشروعNEMR بجامعة المنصورة بالمركز الأول في دعم منظومة الرعاية الصحية

فريق احد المشاريع
فريق احد المشاريع بجامعة المنصورة

هنأ الدكتور أشرف محمد  عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة و الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية الفرق الفائزة في المرحلة الأولي لمبادرة "شباب من أجل التنمية: منتدي التنمية البشرية 2022".

و إنعقدت لجنة تحكيم مشروعات وأوراق سياسات المبادرة  للتقييم وتضمنت معايير التقييم الآتي: الربط بأهداف التنمية المستدامة – رؤية مصر 2030  (20%)، الارتباط بقضايا حالّة على الساحة القومية أو المحلية (20%)، استعراض أفضل الممارسات الدولية وتطويعها للواقع المصري (20%)، إمكانية التطبيق (تقدير القدرات المالية والبشرية) (20%)، عرض تقديمي(20%).

وقد فاز بالمركز الأول : مشروعNEMR في محور دعم وتطوير منظومة الرعاية الصحية تحت إشراف  الدكتور أحمد الرفاعي أستاذ طب الأطفال ومدير مستشفي الأطفال الجامعي سابقا.

 وتضمن أعضاء الفريق:  دكتور أحمد محمود العدل المدرس المساعد بقسم الصحة العامة بكلية الطب والمشرف على برلمان طلاب  الجامعة ، دكتور أحمد محمد زايد مدرس مساعد أمراض التخاطب بكلية الطب، دكتوره هند إبراهيم محمد البيومي المدرس المساعد بقسم هندسة الحاسبات بكلية الهندسة ، دكتوره حنان العشري محمد معيدة بقسم تمريض العناية الحرجة والطوارئ، مهندسة هاجر محمد طاهر  الحسينى خريجة قسم الهندسة الطبية بكلية الهندسة.

FB_IMG_1653692981168
FB_IMG_1653692981168
FB_IMG_1653692977223
FB_IMG_1653692977223
FB_IMG_1653692970572
FB_IMG_1653692970572
جامعة المنصورة كلية الهندسة أهداف التنمية المستدامة المنصورة شباب من أجل التنمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار يرتفع 32 قرشا مقابل الجنيه المصري خلال أسبوع

فلوس ببلاش.. خلل بماكينة صراف آلي يمنح مواطني الأقصر ضعف المبلغ المسحوب

علاقة عاطفية وراء الجريمة.. ضبط مرتكب مذبحة الريف الأوروبي

ارتفاع جديد لـ الذهب وانخفاض الدولار بالأسواق العالمية

الوداع عقب نهائي دوري الأبطال.. ساديو ماني يقرر الرحيل عن ليفربول

عملية نصب على مصطفى قمر ومحامي الفنان يكشف التفاصيل .. مستندات 

الليلة بـ 1000 جنيه.. ضبط عاطل يدير شقة لممارسة الرذيلة في الغردقة

وفاة مالك مجموعة محلات أولاد رجب

ترشيحاتنا

اليمن.. خروقات مليشيا الحوثي تصل إلى 156 خلال 48 ساعة

رغم بتر ساقها.. شاهد طفلة تركض على قدم واحدة إلى المدرسة

فاكهة من الجنة.. شاهد جمال العنب في موسم الجني بمزارع طور سيناء|فيديو

هاشتاج مو صلاح يتصدر الترند .. و مغردون : فخر العرب

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 28-5-2022

ماذا يحدث عند قراءة سورة الفاتحة في الصباح؟.. 11 حقيقة لا تعرفها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وثائق تفضح جرائم تعذيب مسلمي الإيجور في الصين

حاول لمس ساقها.. شابة تنقض على متحرش وتبرحه ضربًا في البرازيل|شاهد

هيلين ميرين ترقص مع آندي ماكدويل على السجادة الحمراء لمهرجان كان

قبل استشهاده.. وصية مؤلمة لطفل فلسطيني تهز القلوب

فيديو

اكتشاف كوكب عملاق يشبه الأرض.. ما قصته| فيديو جراف

كواليس القبض على مدير مدرسة بسبب تسريب مادة الدراسات إلى أحد أقاربه..فيديوجراف

رد لاعبي ليفربول على محمد صلاح بشأن الثأر من ريال مدريد| فيديو جراف

موتوا بغيظكم .. سبب خلاف ابنة فيروز مع إليسا |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ