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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد بيومي: يحيى جبران أخطر لاعبي الوداد قبل النهائي الأفريقي.. فيديو

صدى البلد

حذر المحلل الكروي خالد بيومي، الأهلي من يحيى جبران لاعب فريق الكرة الأول بنادي الوداد المغربي قبل النهائي الأفريقي.

قال بيومي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: قوة الوداد في منتصف ملعبه خاصة يحيى جبران لاعب مميز وله خبرات خاصة لذلك هو أخطر لاعبي الوداد ولابد من التعامل معه بشكل مميز دفاعيا.

أضاف: أيمن الحسوني صانع ألعاب مميز للغاية ولابد من الحذر منه والتعامل معه بشكل جيد.

وختم حديثه قائلا: حمدي فتحي الورقة الرابحة للأهلي وأرشح تواجد محمد شريف وبيرسي تاو وعبد القادر في الخط الهجومي وأزمة الوداد في دفاعه. 

https://youtu.be/rMEa39zrt1w

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