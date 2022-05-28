مختار جمعة: إعفاء المتقدمين بمراكز الثقافة الإسلامية بشمال سيناء من المصروفات الدراسية

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن إعفاء المتقدمين بمراكز الثقافة الإسلامية بشمال سيناء من المصروفات الدراسية لهذا العام عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب محمد مختار جمعة : إعفاء جميع المتقدمين الجدد للالتحاق بمراكز الثقافة الإسلامية بمحافظة شمال سيناء من المصروفات الدراسية لهذا العام .

وكان قد قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ‏فتح باب التقدم لمراكز الثقافة الإسلامية و مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف، اليوم الأحد الموافق 15 مايو.

كما قرر التوسع في فتح هذه المراكز على مستوى الجمهورية والاستفادة بأوائل خريجي مراكز الثقافة الإسلامية في مجال الدعوة وأوائل مراكز إعداد المحفظين في مجال تعليم القرآن الكريم.

وأصدر وزارة الأوقاف، بيان هام بشأن تأشيرات الحج هذا العام للعاملين بالأوقاف، في إطار ما أكدت عليه اللجنة العليا للحج بأنه لا حج على نفقة الدولة هذا العام ، وتأكيد وزارة الأوقاف على ذلك والتزامها به، وبأنه لا حج على نفقة الوزارة تحت أي مسمى، من حيث إن الحج إنما هو فرض على المستطيع بدنيا وماليا، وأنه لا تثريب على غير المستطيع، وأن أبواب الرحمة واسعة.