محمد صلاح عن لحظة فقدان لقب الدوري الإنجليزي: أصبنا بخيبة أمل

كشف محمد صلاح نجم وهداف فريق ليفربول عن لحظات الإحباط التي عاشها عقب معرفته بنتيجة مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا في الجولة الختامية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

ويستعد ليفربول لمواجهة نظيره ريال مدريد، في المباراة التي تجمع الفريقين التاسعة مساء غدا السبت 28 مايو، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال محمد صلاح في تصريحات لـ«BT Sport»، عن اليوم الأخير من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي شهد خسارة ليفربول أمام مانشستر سيتي على اللقب، بعدما تغلب الريدز على ولفرهامبتون 3-1، لكن لم يكن ذلك كافيًا لتخطي سيتي الذي عاد من تأخره 2-0 ليهزم أستون فيلا 3-2 يوم الأحد.

وفي حديثه عن اللحظة التي سجل فيها هدفًا ليضع ليفربول في المقدمة 2-1 ضد ولفرهامبتون، أوضح محمد صلاح كيف طلب من جمهور آنفيلد تحديثًا لنتيجة مانشستر سيتي، بالإضافة إلى المشاعر الأولية التي شعر بها عندما وجد الشباك.

قال محمد صلاح: أصيب كل من في غرفة الملابس بخيبة أمل.

وأضاف: يمكنك أن ترى في الصورة التي أرسلها لي صديقي، عندما احتفلت بعد التسجيل. كانت الطريقة التي احتفلت بها مجنونة بعد أن احتفلت سألت الجماهير على الفور عن النتيجة ، وقالوا لي 3-2.

وتابع: سألت الجماهير، لأنني عندما دخلت أرض الملعب سألت اللاعبين الذين يقفون خلف مقاعد البدلاء عن النتيجة وقالوا إن فيلا متقدم 2-0.