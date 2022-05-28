عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح عن لحظة فقدان لقب الدوري الإنجليزي: أصبنا بخيبة أمل

صدى البلد

كشف محمد صلاح نجم وهداف فريق ليفربول عن لحظات الإحباط التي عاشها عقب معرفته بنتيجة مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا في الجولة الختامية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

ويستعد ليفربول لمواجهة نظيره ريال مدريد، في المباراة التي تجمع الفريقين التاسعة مساء غدا السبت 28 مايو، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال محمد صلاح في تصريحات لـ«BT Sport»، عن اليوم الأخير من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي شهد خسارة ليفربول أمام مانشستر سيتي على اللقب، بعدما تغلب الريدز على ولفرهامبتون 3-1، لكن لم يكن ذلك كافيًا لتخطي سيتي الذي عاد من تأخره 2-0 ليهزم أستون فيلا 3-2 يوم الأحد.

وفي حديثه عن اللحظة التي سجل فيها هدفًا ليضع ليفربول في المقدمة 2-1 ضد ولفرهامبتون، أوضح محمد صلاح كيف طلب من جمهور آنفيلد تحديثًا لنتيجة مانشستر سيتي، بالإضافة إلى المشاعر الأولية التي شعر بها عندما وجد الشباك.

قال محمد صلاح: أصيب كل من في غرفة الملابس بخيبة أمل. 

وأضاف: يمكنك أن ترى في الصورة التي أرسلها لي صديقي، عندما احتفلت بعد التسجيل. كانت الطريقة التي احتفلت بها مجنونة بعد أن احتفلت سألت الجماهير على الفور عن النتيجة ، وقالوا لي 3-2. 

وتابع: سألت الجماهير، لأنني عندما دخلت أرض الملعب سألت اللاعبين الذين يقفون خلف مقاعد البدلاء عن النتيجة وقالوا إن فيلا متقدم 2-0.

الدوري الإنجليزي محمد صلاح ولفرهامبتون الدوري الانجليزي الممتاز بطولة الدورى الانجليزي الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علاقة عاطفية وراء الجريمة.. ضبط مرتكب مذبحة الريف الأوروبي

فلوس ببلاش.. خلل بماكينة صراف آلي يمنح مواطني الأقصر ضعف المبلغ المسحوب

سعر الدولار يرتفع 32 قرشا مقابل الجنيه المصري خلال أسبوع

ارتفاع جديد لـ الذهب وانخفاض الدولار بالأسواق العالمية

الوداع عقب نهائي دوري الأبطال.. ساديو ماني يقرر الرحيل عن ليفربول

الليلة بـ 1000 جنيه.. ضبط عاطل يدير شقة لممارسة الرذيلة في الغردقة

عملية نصب على مصطفى قمر ومحامي الفنان يكشف التفاصيل .. مستندات 

وفاة مالك مجموعة محلات أولاد رجب

ترشيحاتنا

مصر والأردن والإمارات يوقعون اتفاقية للتكامل الصناعي بأبوظبي.. الأحد

كيفية حذف الصور المكررة على هواتف آيفون وأندررويد وأجهزة اللاب توب

عبادات بعد صلاة الفجر وقبله .. 6 سنن لا تغفلها

محافظ مطروح يتابع استعدادات انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية بمشاركة 4553 طالب وطالبة

محمد صلاح عن لحظة فقدان لقب الدوري الإنجليزي: أصبنا بخيبة أمل

قبل استشهاده.. وصية مؤلمة لطفل فلسطيني تهز القلوب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حاول لمس ساقها.. شابة تنقض على متحرش وتبرحه ضربًا في البرازيل|شاهد

هيلين ميرين ترقص مع آندي ماكدويل على السجادة الحمراء لمهرجان كان

قبل استشهاده.. وصية مؤلمة لطفل فلسطيني تهز القلوب

سكودا تنفي الشائعات: لا نفكر في إيقاف تصدير سياراتنا إلى مصر

فيديو

اكتشاف كوكب عملاق يشبه الأرض.. ما قصته| فيديو جراف

كواليس القبض على مدير مدرسة بسبب تسريب مادة الدراسات إلى أحد أقاربه..فيديوجراف

رد لاعبي ليفربول على محمد صلاح بشأن الثأر من ريال مدريد| فيديو جراف

موتوا بغيظكم .. سبب خلاف ابنة فيروز مع إليسا |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ