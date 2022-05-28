نشرة الفن.. وصية محمد رمضان في حفل زفاف ابنة مدحت العدل.. وجوائز مسابقة نظرة ما قبل ختام مهرجان كان

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والأجنبية، أبرزها حفل زفاف ابنة مدحت العدل ووصية محمد رمضان للعريس، والجوائز الكاملة لمسابقة نظرة ما قبل ختام مهرجان كان اليوم، وتفاصيل حفل هاني عادل وهاني الدقاق في الماركيه.

احتفل الكاتب والمؤلف مدحت العدل بزفاف ابنته "آية" مساء الجمعة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ 75، جوائز مسابقة "نظرة ما - Un Certain Regard"، لهذا العام في حفل منفصل قبل فعاليات الختام مساء السبت.

أشعل الفنان محمد رمضان، حفل زفاف اَية ابنة السيناريست والشاعر مدحت العدل، الذي أقيم بالساحل الشمالي مساء أمس الجمعة.

تألق الثلاثي الغنائي، هاني عادل وأوسو لطفي وهاني الدقاق المعروفين سويا باسم HOH، في حفل غنائي كامل العدد مساء الجمعة، بمسرح الماركيه بالتجمع الخامس وبحضور أعداد كبيرة من الجماهير التي أشعلت الحفل بالاندماج مع النجوم الثلاث.

تألقت الممثلة المخضرمة هيلين ميرين في إطلالتها على السجادة الحمراء لمهرجان كان في آخر أيام فعاليات النسخة 75 قبل انطلاق حفل الختام مساء اليوم السبت.