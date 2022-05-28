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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. وصية محمد رمضان في حفل زفاف ابنة مدحت العدل.. وجوائز مسابقة نظرة ما قبل ختام مهرجان كان

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والأجنبية، أبرزها حفل زفاف ابنة مدحت العدل ووصية محمد رمضان للعريس، والجوائز الكاملة لمسابقة نظرة ما قبل ختام مهرجان كان اليوم، وتفاصيل حفل هاني عادل وهاني الدقاق في الماركيه. 

ياسر جلال ومحمد رمضان وكارول سماحة أبرز ضيوف حفل زفاف ابنة مدحت العدل

احتفل الكاتب والمؤلف مدحت العدل بزفاف ابنته "آية" مساء الجمعة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع. 

تعرف على جوائز مسابقة نظرة ما قبل ختام مهرجان كان.. اليوم

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ 75، جوائز مسابقة "نظرة ما - Un Certain Regard"، لهذا العام في حفل منفصل قبل فعاليات الختام مساء السبت. 

محمد رمضان لـ عريس ابنة مدحت العدل: بوصيك عليها الغالية بنت الغالي

أشعل الفنان محمد رمضان، حفل زفاف اَية ابنة السيناريست والشاعر مدحت العدل، الذي أقيم  بالساحل الشمالي مساء أمس الجمعة.

كامل العدد.. هاني عادل وأوسو لطفي وهاني الدقاق يشعلان مسرح الماركيه

تألق الثلاثي الغنائي، هاني عادل وأوسو لطفي وهاني الدقاق المعروفين سويا باسم HOH، في حفل غنائي كامل العدد مساء الجمعة، بمسرح الماركيه بالتجمع الخامس وبحضور أعداد كبيرة من الجماهير التي أشعلت الحفل بالاندماج مع النجوم الثلاث. 

هيلين ميرين ترقص مع آندي ماكدويل على السجادة الحمراء لمهرجان كان

تألقت الممثلة المخضرمة هيلين ميرين في إطلالتها على السجادة الحمراء لمهرجان كان في آخر أيام فعاليات النسخة 75 قبل انطلاق حفل الختام مساء اليوم السبت. 

مدحت العدل محمد رمضان نشرة الفن مهرجان كان Arts Entertainment

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