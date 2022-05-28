خبر x ترند.. محمد رمضان يشعل حفل زفاف إبنة مدحت العدل.. مختار جمعة: إعفاء المتقدمين بمراكز الثقافة الإسلامية من المصروفات الدراسية

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

خسرنا قامة فكرية كبيرة من مدرسة كبيرة.. إليسا تنعي الراحل راجح الخوري

نعت الفنانة إليسا وفاة راجح الخوري عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

مختار جمعة: إعفاء المتقدمين بمراكز الثقافة الإسلامية بشمال سيناء من المصروفات الدراسية

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن إعفاء المتقدمين بمراكز الثقافة الإسلامية بشمال سيناء من المصروفات الدراسية لهذا العام عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

بالرقص.. محمد رمضان يشعل حفل زفاف ابنة مدحت العدل.. فيديو

أشعل الفنان محمد رمضان، حفل زفاف اَية ابنة السيناريست والشاعر مدحت العدل، الذي أقيم بالساحل الشمالي مساء أمس الجمعة.

محمد رمضان لـ عريس ابنة مدحت العدل: بوصيك عليها الغالية بنت الغالي

أشعل الفنان محمد رمضان، حفل زفاف اَية ابنة السيناريست والشاعر مدحت العدل، الذي أقيم بالساحل الشمالي مساء أمس الجمعة.