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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| هينسي فينوم F5 الساحرة بقوة 1817 حصانا.. مواصفات السيارات الكهربائية الصينية بعد الحديث عن طرحها في مصر

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

صاحبة الأداء الخارق.. هينسي فينوم F5 الساحرة بقوة 1817 حصانا| صور وفيديو

استطاعت النسخة هينسي فينوم F5 أن تخطف انظار محبي عالم السيارات والتسارع، نسبة إلى قدراتها الهائلة على الانطلاق، إلى جانب امتلاكها لتصميم خارجي رياضي، وعدة لمسات انسيابية تمنحها افضلية الأداء مع الحركة الديناميكية للهواء.

 

لمحبي الهاتشباك.. أحدث أسعار السيارة سوزوكي بالينو 2022

شهدت السيارة سوزوكي بالينو 2022 ارتفاعًا بالقيمة التسويقية داخل السوق المصري للسيارات، وتعد هذه السيارة واحدة من ابرز الاصدارات المطروحة محليًا من فئة الهاتشباك، والتي قدرت زيادتها الاخيرة بقيمة بلغت 10 الاف جنيه وذلك عن فئتها الوحيدة المقدمة في مصر.

 

مواصفات السيارات الكهربائية الصينية بعد الحديث عن طرحها في مصر

شهدت السيارات الكهربائية الصينية طفرة كبيرة في السنوات القليلة الماضية أصبحت منافساً عالمياً مميزاً لشركة تسلا الأمريكية المتخصصة في انتاج وصناعة السيارات الكهربائية، وتفتتح سوق السيارات الكهربائية الصينية عام 2022 بمنافسة مشتعلة بين الشركات الناشئة والقوية لزيادة حصتها السوقية، في ظل اتجاه عالمي متسارع نحو استخدام السيارات الكهربائية.

 

أبرز 5 سيارات من كيا في السوق السعودي موديل 2022 .. صور

تقدم شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية باقة متنوعة من موديلات 2022 داخل السوق السعودي، وذلك بين فئة السيدان القياسية والرياضية، والهاتشباك الشبابية، والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدام من عائلة الكروس اوفر والـ SUV.

 

الفا روميو تكشف عن إصدار خاص من Giulia و Stelvio Estrema

فتحت الفا روميو باب الطلبات على سيارة Alfa Romeo Giulia و Alfa Romeo Stelvio Estrema ، مع توقع أول عمليات التسليم في الأشهر المقبلة.

هينسي فينوم الهاتشباك سوزوكي كيا السوق السعودي

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