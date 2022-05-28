عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح وأكلات للتغلب علي ارتفاع درجات الحرارة للكبار والصغار

حيل فعالة لمواجهة
حيل فعالة لمواجهة حرارة الصيف وترطيب الجسم

بدأت هيئة الأرصاد تحذر منذ الامس من ارتفاع درجات الحرارة على مستوى جميع المحافظات؛ وبالرغم من الموجة الحارة التي يتمتع بها فصل الصيف، إلا أنه يمكن ببعض الحيل أن نتغلب عليها ونحافظ بها على رطوبة الجسم.

حيل فعالة لمواجهة حرارة الصيف وترطيب الجسم

ويمكن لتناول بعض الأطعمة واتباع بعض النصائح ان تتغلب على حرارة الصيف وترطيب الجسم بشكل دائم لتجنب الشعور بالحرارة الشديدة، ووفقا لما نشر في موقع هيلث لاين الطبي، وتشمل:

 

مع قدوم الصيف.. احذري من أمراض تنشط مع ارتفاع درجات الحرارة

أطعمة تحرق الدهون لتقليل الوزن بطريقة صحية


- ماء جوز الهند :
يعد ماء جوز الهند له تأثير تبريد على الجسم ويجب أن يستهلك الناس جوز هند واحد على الأقل كل يوم في حرارة الصيف ، أولئك الذين يعانون من سوء الهضم يجب أن يستهلكوا أيضًا كمية صغيرة من جوز الهند.

- أوراق النعناع :
وغالبًا ما يستخدم النعناع في الخلطات الطبيعية من أجل علاج مشاكل الجهاز التنفسي مثل الغثيان والصداع واضطرابات الجهاز الهضمي؛ حيث أن تناول مشروب يحتوي على أوراق النعناع يمكن أن يكون مرطبًا ومفيدًا جدًا لجسمك، ويتم استخدامه بشكل شائع في صنع مشروبات الصيف بسبب خصائصه المبردة بشكل طبيعي.

- الحلبة وبذور الشمر :
وتعتبر بذور الحلبة مثالية في التغلب على حرارة الجسم،  كما تساعد بذور الشمر في التغلب على حرارة الصيف بنقعها في الماء، وتركها لعدة ساعات وشربها في الصباح لتحد من حرارة الجسم طوال اليوم.

- الكنتالوب الشمام :
ويحتوي الكنتالوب الشمام على نسبة كبيرة من الماء، الذي يخفض من حرارة الجسم، كما يحتوي أيضا على نسبة عالية من البوتاسيوم الذي يساهم في خفض ضغط الدم الذي تزيد مستوياته عند ارتفاع درجات الحرارة، الذي يسبب الشعور بالصداع.

- البطيخ :
ويحتوي البطيخ على أكثر من 90٪ ماء فيه مما يجعله اختيارًا غذائيًا مرطبًا للغاية، كما أنها من الفواكه الشعبية عندما يتعلق الأمر بالصيف ويمكنك الاستمتاع بها مرتين في اليوم، ويعتبر البطيخ له تأثير تبريد على الجسم ويمكن أيضًا تناوله على شكل عصير بطيخ. يزود الشخص مصدر جيد لمضادات الأكسدة والالكتروليتات الأساسية في الجسم، تشتهر هذه الفاكهة أيضًا بخصائصها المدرة للبول والتي تساعد في الحفاظ على وظائف الكبد والكلى في مكانها الصحيح.  

 

حيل فعالة لمواجهة حرارة الصيف وترطيب الجسم


- الفواكه الحمضية :
ويمكن استهلاك الفواكه الحمضية، مثل : الجريب فروت والبرتقال والليمون وغيرها من الحمضيات التي تعمل بصورة كبيرة على خفض حرارة الجسم، وتحافظ على البشرة بسبب احتوائها على نسبة عالية من فيتامين C .

- الخوخ والمشمش :
ويحتوي الخوخ والمشمش على فيتامينات (B12,A) و البوتاسيوم، والتي تساعد في تقليل الطفح الجلدي الناتج عن ارتفاع حرارة الجسم وإصلاح البشرة وتنظيم حرارة الجسم وتقليل ارتفاع ضغط الدم.

- الأطعمة تساعد في إمتصاص الماء :
ويمكن لتناول الأطعمة التي تساعد في إمتصاص الماء، مثل : الفاصوليا والعدس والعنب والموز، والتي تحتوي على مادة "التانين" وهي مادة تحسن من قدرة الجسم على امتصاص الماء، ما يزيد من محتوى الماء في الخلايا، بدورها تساعد في خفض حرارة الجسم.

- الفجل الأحمر والأبيض :
ويعتبر الفجل من أهم الأطعمة التي تقلل من درجة حرارة الجسم، إذ يحتوي على نسبة عالية من المياه وفيتامين (C)، ويعتبر أيضا مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة، والبوتاسيوم .

- الخضراوات الغنية بالألياف :
وتحتوي الخضروات الغنية بالألياف على نسبة عالية من الكالسيوم، والذي يعتبر أحد العناصر الرئيسية المنظمة لحرارة الجسم الداخلية، كما تحتوي أيضا على كمية كبيرة من الماء، وتوجد فى الجزر والبطاطس والسبانخ والبروكلي والكوسا والخس والباذنجان والملفوف.

- الخيار :
ويعتبر الخيار خيار مثالي للمرضى الذين يعانون من مشاكل تتعلق بالتبول أو العطش الشديد، كما أنه يحتوي على كمية كبيرة من المحتوى المائي الذي يمكنه التغلب على الحرارة والحفاظ على برودة جسمك، يجب أن تجرب بعض المشروب مع الخيار وقليل من أوراق النعناع ، فهو منعش للغاية مرطب للجسم.

-  الحبوب الكاملة :
وتحتوي الحبوب الكاملة ومنتجاتها كالقمح الكامل والشوفان والصويا والشعير والذرة وبذر الكتان، على نسبة عالية من الماغنسيوم الذي يساعد على سرعة امتصاص الكالسيوم، وبدوره يعتبر منظما لحرارة الجسم.

حرارة ارتفاع درجات الحرارة الصيف ترطيب الجسم فصل الصيف رطوبة الجسم ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار يرتفع 32 قرشا مقابل الجنيه المصري خلال أسبوع

فلوس ببلاش.. خلل بماكينة صراف آلي يمنح مواطني الأقصر ضعف المبلغ المسحوب

علاقة عاطفية وراء الجريمة.. ضبط مرتكب مذبحة الريف الأوروبي

ارتفاع جديد لـ الذهب وانخفاض الدولار بالأسواق العالمية

الوداع عقب نهائي دوري الأبطال.. ساديو ماني يقرر الرحيل عن ليفربول

قفزة طفيفة .. أسعار الذهب في تعاملات اليوم السبت 28-5-2022 | فيديو

عملية نصب على مصطفى قمر ومحامي الفنان يكشف التفاصيل .. مستندات 

وفاة مالك مجموعة محلات أولاد رجب

موضوعات متعلقة

قبل الصيف.. القومي للتغذية: فقد الجسم 20% من المياه تسبب الوفاة

أستاذ صحة عامة يقدم روشتة للوقاية من أمراض الصيف

نظفي منزلك باستمرار في الصيف لتجنب هذه الحشرات .. اكتشفي أفضل الحيل

مع تناول الآيس كريم .. 5 نصائح لصحة الأسنان في الصيف

ترشيحاتنا

منع الموبايل في لجان الدبلومات الفنية وإلغاء امتحانات الغشاشين والمشاغبين

بشرة خير .. الأهلي كعبه عالي فى نهائيات دورى الأبطال والكونفيدرالية وكأس الكؤوس

نصائح وأكلات للتغلب علي ارتفاع درجات الحرارة للكبار والصغار

جريمة بوركينا فاسو جرس إنذار|الجماعات المتطرفة تهدد القارة والجهود المحلية لا تكفي

الزمالك يخشى صحوة الإسماعيلي في مواجهة قوية بـ الدوري المصري .. اليوم

رئيس أوروجواي يعترف بخطأ قرار تشريع بيع الماريجوانا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خس وامنع التدخين الأبرز.. أهم 7 خطوات صحية لتجنب الخرف المبكر

رغم بتر ساقها.. شاهد طفلة تركض على قدم واحدة إلى المدرسة

وثائق تفضح جرائم تعذيب مسلمي الإيجور في الصين

حاول لمس ساقها.. شابة تنقض على متحرش وتبرحه ضربًا في البرازيل|شاهد

فيديو

اكتشاف كوكب عملاق يشبه الأرض.. ما قصته| فيديو جراف

كواليس القبض على مدير مدرسة بسبب تسريب مادة الدراسات إلى أحد أقاربه..فيديوجراف

رد لاعبي ليفربول على محمد صلاح بشأن الثأر من ريال مدريد| فيديو جراف

موتوا بغيظكم .. سبب خلاف ابنة فيروز مع إليسا |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ