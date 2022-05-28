نصائح وأكلات للتغلب علي ارتفاع درجات الحرارة للكبار والصغار

بدأت هيئة الأرصاد تحذر منذ الامس من ارتفاع درجات الحرارة على مستوى جميع المحافظات؛ وبالرغم من الموجة الحارة التي يتمتع بها فصل الصيف، إلا أنه يمكن ببعض الحيل أن نتغلب عليها ونحافظ بها على رطوبة الجسم.

حيل فعالة لمواجهة حرارة الصيف وترطيب الجسم

ويمكن لتناول بعض الأطعمة واتباع بعض النصائح ان تتغلب على حرارة الصيف وترطيب الجسم بشكل دائم لتجنب الشعور بالحرارة الشديدة، ووفقا لما نشر في موقع هيلث لاين الطبي، وتشمل:







- ماء جوز الهند :

يعد ماء جوز الهند له تأثير تبريد على الجسم ويجب أن يستهلك الناس جوز هند واحد على الأقل كل يوم في حرارة الصيف ، أولئك الذين يعانون من سوء الهضم يجب أن يستهلكوا أيضًا كمية صغيرة من جوز الهند.



- أوراق النعناع :

وغالبًا ما يستخدم النعناع في الخلطات الطبيعية من أجل علاج مشاكل الجهاز التنفسي مثل الغثيان والصداع واضطرابات الجهاز الهضمي؛ حيث أن تناول مشروب يحتوي على أوراق النعناع يمكن أن يكون مرطبًا ومفيدًا جدًا لجسمك، ويتم استخدامه بشكل شائع في صنع مشروبات الصيف بسبب خصائصه المبردة بشكل طبيعي.



- الحلبة وبذور الشمر :

وتعتبر بذور الحلبة مثالية في التغلب على حرارة الجسم، كما تساعد بذور الشمر في التغلب على حرارة الصيف بنقعها في الماء، وتركها لعدة ساعات وشربها في الصباح لتحد من حرارة الجسم طوال اليوم.



- الكنتالوب الشمام :

ويحتوي الكنتالوب الشمام على نسبة كبيرة من الماء، الذي يخفض من حرارة الجسم، كما يحتوي أيضا على نسبة عالية من البوتاسيوم الذي يساهم في خفض ضغط الدم الذي تزيد مستوياته عند ارتفاع درجات الحرارة، الذي يسبب الشعور بالصداع.



- البطيخ :

ويحتوي البطيخ على أكثر من 90٪ ماء فيه مما يجعله اختيارًا غذائيًا مرطبًا للغاية، كما أنها من الفواكه الشعبية عندما يتعلق الأمر بالصيف ويمكنك الاستمتاع بها مرتين في اليوم، ويعتبر البطيخ له تأثير تبريد على الجسم ويمكن أيضًا تناوله على شكل عصير بطيخ. يزود الشخص مصدر جيد لمضادات الأكسدة والالكتروليتات الأساسية في الجسم، تشتهر هذه الفاكهة أيضًا بخصائصها المدرة للبول والتي تساعد في الحفاظ على وظائف الكبد والكلى في مكانها الصحيح.

حيل فعالة لمواجهة حرارة الصيف وترطيب الجسم



- الفواكه الحمضية :

ويمكن استهلاك الفواكه الحمضية، مثل : الجريب فروت والبرتقال والليمون وغيرها من الحمضيات التي تعمل بصورة كبيرة على خفض حرارة الجسم، وتحافظ على البشرة بسبب احتوائها على نسبة عالية من فيتامين C .



- الخوخ والمشمش :

ويحتوي الخوخ والمشمش على فيتامينات (B12,A) و البوتاسيوم، والتي تساعد في تقليل الطفح الجلدي الناتج عن ارتفاع حرارة الجسم وإصلاح البشرة وتنظيم حرارة الجسم وتقليل ارتفاع ضغط الدم.



- الأطعمة تساعد في إمتصاص الماء :

ويمكن لتناول الأطعمة التي تساعد في إمتصاص الماء، مثل : الفاصوليا والعدس والعنب والموز، والتي تحتوي على مادة "التانين" وهي مادة تحسن من قدرة الجسم على امتصاص الماء، ما يزيد من محتوى الماء في الخلايا، بدورها تساعد في خفض حرارة الجسم.



- الفجل الأحمر والأبيض :

ويعتبر الفجل من أهم الأطعمة التي تقلل من درجة حرارة الجسم، إذ يحتوي على نسبة عالية من المياه وفيتامين (C)، ويعتبر أيضا مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة، والبوتاسيوم .



- الخضراوات الغنية بالألياف :

وتحتوي الخضروات الغنية بالألياف على نسبة عالية من الكالسيوم، والذي يعتبر أحد العناصر الرئيسية المنظمة لحرارة الجسم الداخلية، كما تحتوي أيضا على كمية كبيرة من الماء، وتوجد فى الجزر والبطاطس والسبانخ والبروكلي والكوسا والخس والباذنجان والملفوف.



- الخيار :

ويعتبر الخيار خيار مثالي للمرضى الذين يعانون من مشاكل تتعلق بالتبول أو العطش الشديد، كما أنه يحتوي على كمية كبيرة من المحتوى المائي الذي يمكنه التغلب على الحرارة والحفاظ على برودة جسمك، يجب أن تجرب بعض المشروب مع الخيار وقليل من أوراق النعناع ، فهو منعش للغاية مرطب للجسم.



- الحبوب الكاملة :

وتحتوي الحبوب الكاملة ومنتجاتها كالقمح الكامل والشوفان والصويا والشعير والذرة وبذر الكتان، على نسبة عالية من الماغنسيوم الذي يساعد على سرعة امتصاص الكالسيوم، وبدوره يعتبر منظما لحرارة الجسم.