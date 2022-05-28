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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مع بداية الصيف.. تطاوين التونسية تعاني نقصا كبيرا في مياة الشرب

ارشيفي
ارشيفي

عبّر عدد من أهالي تطاوين التونسية لإذاعة موزاييك التونسية عن استيائهم من الاضطراب في التزود بالماء الصالح للشراب وغيابه كليا في عدد من المناطق والتخوف من تواصل الأزمة في الصيف مما سيضاعف متاعب الأهالي خاصة القاطنين بالمناطق الريفية والمناطق العالية.

ويذكر أن العديد منهم يضطر يوميا للتنقل لمسافات بعيدة بحثا عن كميات من الماء في الآبار والفسقيات.

وقد التجأ القاطنون وسط مدينة تطاوين إلى حفر آبار صغيرة بمنازلهم وربطها بشبكة المياه بمنازلهم لاستعمالها عند انقطاع الماء الصالح للشراب.

وتسعى السلطات الجهوية من جهتها للتخفيف من متاعب الأهالي من خلال البحث عن موارد مائية جديدة وحفر آبار ومحاولة تحسين توزيع الكميات المتوفرة على كافة المناطق بالتناوب، بالإضافة إلى التسريع في أشغال ربط الجهة بمحطة تحلية المياه بالزرات من ولاية قابس. 

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