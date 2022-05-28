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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس أوروجواي يعترف بخطأ قرار تشريع بيع الماريجوانا

رئيس أوروجواي يعترف
رئيس أوروجواي يعترف بخطأ قرار تشريع الماريجوانا

قال رئيس أوروجواي لويس لاكايه بو إن بلاده أخطأت في إقرار قانون تشريع وبيع الماريجوانا الذي يتيح للدولة أن تكون جزءاً من هذه التجارة، كما جاء في مقابلة بثّتها ”بي بي سي“ الجمعة.

وكانت أوروجواي أول بلد في العالم يشرّع بيع وإنتاج الماريجوانا عام 2013 في عهد الرئيس اليساري خوسيه موخيكا الذي رأى في القانون سبيلاً لإبعاد مواطنيه عن شبكات الاتجار بالمخدرات.

ومنذ ذلك الحين يسمح بثلاث طرق للحصول على القنب، إما بزراعته في المنزل للاستهلاك الفردي أو الانتماء إلى تعاونيات خاصة لزراعته أو شرائه من الصيدليات، وذلك تحت رقابة الدولة.

وتبيع عشرات الصيدليات القنّب، بسعر 10 دولارات تقريباً لكلّ خمسة جرامات، وهو سعر تنافسيّ نسبة لأسعار السوق السوداء.

لكن، بالنسبة للرئيس الحالي، اليميني الوسطيّ، فإن على الدولة ألاّ تكون جزءاً من عمليّة زراعة أو بيع ”المخدرات“ لأنّها ”غير مربحة“.

وقال لاكايه: ”ارتكبنا خطأ“، مضيفاً أنّ النظام ساري المفعول و“من الصعب تغييره بين ليلة وضحاها“.

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