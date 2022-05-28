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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بأسهل الخطوات .. طريقة عمل جراتان الكوسة 

جراتان الكوسة 
جراتان الكوسة 

جراتان الكوسة من الأطباق الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق شهي لا يقاوم، كما تتميز بأنها من الأكلات غير التقليدية التي تساعدك على التجديد وعدم الشعور بالملل.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل جراتان الكوسة في المنزل.

 

مقادير جراتان الكوسة  

كيلو كوسة شرئح 
٢بصل حلقات 
ملعقة صغيرة ثوم مفروم
نصف كوب بقدونس مفروم
لتر  بديل كريمة الطهي
ملح
فلفل اسود 
زبدة
للوجه:
٢كوب جبنة موتزاريلا 


طريقة تحضير جراتان الكوسة  

فى ووك على النار نضع الزبدة ويضاف البصل يشوح حتى يأخذ لون ذهبي ثم يضاف الثوم المفروم ويقلب مع رشة ملح وفلفل اسود ثم تضاف الكوسة تشوح مع البصل ويضاف البقدونس ويقلب.

يضاف بديل كريمة الطهي ويترك يغلي مع الكوسة.

يوضع الخليط في طبق بيركس وتضاف الجبنة على الوجه وتوضع في فرن ساخن حتى السوا ويرفع ويقدم بالهنا والشفا.

جراتان الكوسة طريقة عمل جراتان الكوسة مقادير جراتان الكوسة الشيف سارة عبد السلام Food Groceries

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