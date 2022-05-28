غير تقليدية وشهية.. طريقة عمل بطاطس بيوريه مع صلصة الجريفي

بطاطس بيوريه مع صلصة الجريفي من الأطباق التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص لكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي و لذيذ و يمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات.

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل بطاطس بيوريه مع صلصة الجريفي.

مقادير بطاطس بيوريه مع صلصة الجريفي

بطاطس

- ملعقتين زبد

- كوب حليب

نصف كوب كريمة

ملح وفلفل ابيض

مقادير الجريفي :

ملعقة كبيرة زبدة

ملعقة كبيرة دقيق

- ملعقة صغيرة بابريكا

- ملعقة صغيرة بودرة بصل

- ملعقة صغيرة بودر ثوم

- ملعقة كبيرة صويا صوص غامقه

طريقة تحضير بطاطس بيوريه مع صلصة الجريفي

- في وعاء على النار نضع ماء مع البطاطس بقشرها وتسلق حتى تنضج ثم نقشرها

- نهرس البطاطس جيدا و نضيف لها الزبدة والحليب و بعد ذوبان الزبد نضيف الكريمة اللباني ونقلبهم

- نتبل بالملح والفلفل الأبيض و نضيف لها الحليب اذا احتاج الأمر حتى نحصل على القوام الكريمي

تسكب في طبق التقديم



تحضير صوص الجريفي :

- في وهاء على النار نضع الزبدة والدقيق ونقلبهم جيدا حتى نحصل على لون ذهبي فاتح

- نضيف الماء بالتدريج مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام متجانس سلس

- نتبل بالبصل البودرة، الثوم البودرة، البابريكا والصويا صوص ونقلب جيدا ونضيف قليل من بودرة مرقة الدجاج (اختياري)

- نسكب الجريفي فوق طبق البطاطس البيوريه وتقدم ب