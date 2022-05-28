مجدي عبد الغني لمحمد صلاح: منتظرون منك مباراة كبيرة يا فخر العرب

نشر الإعلامي مجدي عبد الغني تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب مجدي عبد الغني "إن شاء الله يكون يوم سعيد ونشوف ابتسامة صلاح بعد تتويجه بدوري الأبطال.. منتظرين منك مباراة كبيرة يا فخر العرب".

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد والقنوات الناقلة:

تقام مباراة ليفربول وريال مدريد في تمام التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium و beIN 4K HDR و beIN Sports Connect بتعليق حفيظ دراجي.

القيمة التسويقية لـ ليفربول:

تبلغ القيمة التسويقية لفريق ليفربول 950 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.