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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش المصري الأول في ترتيب أقوى الجيوش بالشرق الأوسط

الجيش المصري يتفوق
الجيش المصري يتفوق على الجيش التركي والإسرائيلي في أقوى جيوش

تصدر الجيش المصري المرتبة الأولى في ترتيب أقوى الجيوش في الشرق الأوسط من حيث القوة العسكرية، حسب تقارير إحصائية وتحليلية لموقع "جلوبال فاير باور" المتخصص في الشؤون العسكرية.

وتقدمت مصر على تركيا وإسرائيل في تصنيف "جلوبال فاير باور" لأقوى جيوش العالم للعام 2022، حيث حلت في المرتبة 12، وتركيا في المرتبة 13، فيما جاءت إيران بالمرتبة 14، وجاءت إسرائيل في المرتبة الـ18.

ونالت السعودية المرتبة 20 في هذا التصنيف للقوة النارية لجيوش دول العالم، متجاوزة دولا متقدمة مثل كندا وبولندا والسويد وجنوب إفريقيا.

ووضع هذا التصنيف الجزائر في المرتبة 31، فيما حل العراق في المرتبة 34، والإمارات بالمرتبة 36، وأتت سوريا في المرتبة 47، والمغرب في المرتبة 55، والكويت في المرتبة 71، تلتها ليبيا في المرتبة 72، فالسودان بالمرتبة 73، ثم تونس في المرتبة 74، والأردن في المرتبة 75.

وحلت قطر في هذا التصنيف لأقوى جيوش العالم في المرتبة 77، وبعدها سلطنة عمان في المرتبة 78، فيما وضعت اليمن في المرتبة 80، وجاء لبنان في المرتبة 114.

يشار إلى أن هذا التصنيف العالمي لأقوى الجيوش، يوضع بالاعتماد على أكثر من 50 عاملا لتحديد مكانة القوة العسكرية لأي دولة، مع الأخذ في الاعتبار القوة العسكرية والمالية والقدرات اللوجستية والعامل الجغرافي، في حين لا تحسب القوة النووية في هذا التصنيف الذي يعتمد على قياس القوة العسكرية التقليدية فقط.

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