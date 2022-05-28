موسيقى هشام وطني.. عرض باب معزول في مهرجانات عالمية

استطاع هشام وطني من خلال الموسيقى التصويرية لـ فيلم "باب معزول" بطولة إنجي المقدم وللمخرج إسلام رزة أن يصل للعالمية من خلال عرض الفيلم في مهرجان سيفالو بإيطاليا وشورت شوت في روسيا مع مهرجانات أخرى في إنجلترا والهند واليونان ومهرجان الإسكندرية السينمائي.



صرح هشام وطني بأنه يعمل على تأليف ألبوم موسيقي جديد بلون موسيقى يجمع بين الفن الشرقي والموسيقى الإلكترونية بالتعاون مع عدة موسيقيين مصريين.

بدأ هشام وطني مشواره الفني عام 2005، بدأ في تأليف الموسيقى الإلكترونية لعدة شركات إنتاج أوروبية كبرى مثل بلاسما انترتينمنت و سبينين ريكوردز، بدأ الانتشار في مصر منذ عام ٢٠٠٩ عندما حصل على جائزة افضل ريمكس في مصر من اذاعة نجوم اف ام.



وبدأ فيه تأليف الموسيقى لبرامج التلفزيون لروتانا وبرامج إذاعية مثل برنامج كلام معلمين لراديو ٩٠ ٩٠ للمذيع أحمد يونس، وبعض الإعلانات لشركات عربية كبرى وتطبيقات مثل تطبيق أنغامي.