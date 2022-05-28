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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. السعودية تسجل 408 إصابات جديدة بكورونا

إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي

سجل المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في السعودية، خلال الـ24 ساعة الماضية، انخفاضاً ملحوظاً، على مستوى الإصابات وحالات التعافي واستقرارا في حالات الوفاة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 408 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بانخفاض قدره 75 حالة عن يوم أمس، لتستمر الإصابات في الانخفاض لليوم السادس على التوالي.

كما انخفضت حالات الشفاء من كوفيد 19 اليوم، حيث تعافي 413 مصاباً، لكنها بقيت في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات الجديدة. وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين من كورونا إلى 750645 من أصل 766196 إصابة منذ بدء الجائحة في المملكة.

في المقابل شهدت حالات الوفاة استقراراً، إذ تم تسجيل 3 وفيات، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9143، لتبقى الوفيات عند مستوياتها المنخفضة التي بدأت في تسجيلها منذ مطلع أكتوبر 2021.

وأشارت بيانات الصحة إلى استقرار الحالات الحرجة، حيث لم تدخل أي حالة جديدة العناية المركزة اليوم (السبت)، وبذلك يبقى إجمالي الحالات الحرجة عند مستوى 80 حالة.

السعودية تسجل 516 إصابة جديدة بـ كورونا

كورونا السعودية .. تسجيل 557 إصابة خلال 24 ساعة

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