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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بـ صدي البلد للبحث عن ابنته المفقودة

صدى البلد

ارسل القارئ انور فضل يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد لمساعدته في البحث عن ابنته المفقودة منذ عدة أيام.

وقال  انور فضل في استغاثته: “ابنتي نورهان أنور فضل متغيبة من يوم السبت الموافق ٢١ /  ٠٥ /  ٢٠٢٢  حيث خرجت لاستلام النتيجة ولم يتم العثور عليها  ومن يجدها يمكنه الاتصال علي رقم  ٠١٠٣٠١٠٠٦٨٠  كفرهلال _ بركة السبع _ منوفية”.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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