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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

وزيرا السياحة والتنمية المحلية يفتتحان معرضًا للحرف والتراث بوادي النطرون ..شاهد

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

عرضت فضائية " تن " لقطات من افتتاح وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي ، ووزير السياحة والأثار الدكتور خالد العناني معرضًا للحرف والتراث بوادي النطرون، على هامش افتتاحهما إحدي نقاط مسار العائلة المقدسة بمحافظة البحيرة. 

وافتتح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ، اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة مسار العائلة المقدسة بمدينة وادي النطرون بحضور الانبا أغابيوس رئيس دير الانبا بيشوي والانبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء ( السريان ) ممثلا لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .

وأعلن اللواء محمود شعراوى، عن الانتهاء من تطوير نقاط مسار العائلة المقدسة الخمس والعشرين فى محافظات مصر الثمانية بالتعاون الكامل مع وزارة السياحة والآثار والكنيسة القبطية و بدعم من الرئيس عبدالفتاح  السيسى ومتابعة رئيس مجلس الوزراء ورعاية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأباء الأساقفة رؤساء الأديرة .

وقال وزير التنمية المحلية إن المحافظات الثمانية قامت بإستكمال كافة بنود تطوير خط مسار العائلة المقدسة لنقدم لمصر وشعبها وللعالم أجمع واحدة من أهم المعالم التراثية بل والإنسانية المتصلة بشعوبنا جميعاً، حيث تم استكمال وتأهيل وضع خط المسار ، واعداده للزيارة والبرامج السياحية الدولية ومن المقرر أن يتم افتتاح نقاط المسار خلال الأيام المقبلة.

وزير التنمية المحلية وزير السياحة الدكتور خالد العناني التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي فضائية تن توك شو

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