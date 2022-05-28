ديمبلي البديل المناسب.. مبابي يسعي لإبعاد نيمار عن باريس سان جيرمان

كشفت بعض التقارير الصحفية الفرنسية عن قرب رحيل نيمار نجم باريس سان جيرمان عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة عقب تجديد النادي الفرنسي لـ كليليان مبابي نجم الفريق حتي عان 2025.

وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن العلاقه بين مبابي ونيمار باتت سيئة للغاية حيث يرغب مبابي في رحيل نجم برشلونة عن الفريق وتعويض غيابه بالتعاقد مع عثمان ديمبيلي.

وأضافت الصحيفة أن مبابي لا يكف عن السخرية والاستهزاء من نيمار داخل الغرف المغلقة ولم يعد يجمعهما أي قواسم مشتركة.

وتابعت الصحفية ان مبابي يري أن وجود نيمار يحول دون تنفيذ مشروح رياضي مكتمل الأركان خاصة في ظل تقاضيه راتبا كبيرا.

ويعد مبابي الآن وبعد تجديد تعاقده لعام 2025 قائد المشروع الجديد في نادي العاصمة الفرنسية، وأشارت العديد من الصحف أنه من شروط التجديد، هو سماع رأي اللاعب في الإدارة الرياضية للفريق، ولا يحظى نيمار بدعم زميله في الوقت الحالي.



بعد رونالدو.. نيمار يصل إلى الهدف 100 بقميص باريس سان جيرمان



نجح البرازيلي نيمار دا سيلفا في الوصول إلى هدفه رقم 100 بقميص فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في جميع المسابقات.

وأصبح البرازيلي نيمار ثاني لاعب في التاريخ يسجل 100 هدف أو أكثر مع ثلاث أندية مختلفة بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسجل البرازيلي نيمار نجم فريق باريس سان جيرمان في السابق 136 هدفًا مع فريق سانتوس البرازيلي.

وفي برشلونة تمكن الجناح من تسجيل 105 أهداف في أربع سنوات مجيدة قبل أن يواصل خطه الساخن في باريس بعد انتقاله القياسي في عام 2017.

رونالدو هو اللاعب الوحيد الذي سجل 100 هدف مع ثلاثة فرق من الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.

وحتى بعد تجاوز نيمار علامة 100 هدف مع باريس سان جيرمان، سيظل رونالدو اللاعب الوحيد في التاريخ الذي سجل أكثر من 100 هدف مع ثلاثة فرق من الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.

لقد أنجز هذا الإنجاز لأول مرة مع مانشستر يونايتد، حيث سجل 118 هدفًا في فترته الأولى، وبعد ذلك أضاف 24 هدفًا آخر في جميع المسابقات منذ عودته.

ثم استمتع رونالدو بأفضل فترات مسيرته مع ريال مدريد، حيث سجل 450 هدفًا في 438 مباراة فقط في تسع سنوات رائعة.، ونجح في تسجيل 101 هدف في 134 مباراة مع يوفنتوس.

كان نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أعلن السبت الماضي، تجديد عقد كيليان امبابي لمدة 3 مواسم، بعد أن كان اللاعب قريبا من الانضمام إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي.