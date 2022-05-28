عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني : قانون النقل النهري يحل أزمة التكدس المروري ويعظم الموارد الاقتصادية للدولة

خالد عبد العظيم ،
خالد عبد العظيم ، عضو مجلس النواب

أكد  خالد عبد العظيم ، عضو مجلس النواب انه بناءا علي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعظيم موارد الدولة واستخدام كافة مواردها لتحقيق اقصى استفادة اقتصادية ممكنه جاء مشروع قانون النقل النهري،  الذي ينص علي استخدام كافة المجاري المائية والنهرية و البحرية في نقل البضائع والنقل المحجري بدلا من استخدام سيارات النقل الثقيل، مما يسهم في زيادة عمليات النقل وتسهيلها و زيادة الامان لها، و تجنب تهالك الطرق بسبب النقل الثقيل.

وأضاف عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب في تصريحات صحفية، ان مشروع القانون كان متوقف منذ 5 سنوات مضت ولكن الان جاري العمل عليه ويحتوي القانون على 26 مادة، ويحل التشابك أزمة التشابك بين وزارة الموارد المائية والري وبين الوحادات المحلية.

وأشار  النائب أن مشروع القانون جاء استكمالا للمشاركة للدور التشريعى لمجلس النواب   بصفة عامة و لجنة النقل والمواصلات بصفه خاصه لبناء الجمهورية الجديدة وتحت مظلة القيادة السياسية الحكيمة،  للاستفادة من نهر النيل( هبة الله للمصريين) وتعظيم حجم الإرادات والاستغلال الأمثل له، كما يحل القانون مشكلة الاقتظاظ المروري بالطرق ومنع تهالكها واسناد المسئولية الكاملة لنهر النيل لهيئة النقل النهري دون غيرها من الهيئات او الوزارات هو السبيل الامثل للوصول الي ما يتمناه كل ابناء الشعب المصري في عائد امثل لنهر النيل.

الرئيس عبدالفتاح السيسي سيارات النقل الثقيل عمليات النقل تهالك الطرق وزارة الموارد المائية والري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسرار القطعة 39.. القصة الكاملة لمقتل 5 من أسرة واحدة في مذبحة الريف الأوروبي

وزيرة الهجرة : واجباتي كوزيرة لا تتعارض مع كوني أما تواجه بشجاعة محنة ابنها

يدير شقة لممارسة الرذيلة بالغردقة..عاطل يواجه الحبس 3 سنوات وغرامة 300 جنيه

قفزة طفيفة .. أسعار الذهب في تعاملات اليوم السبت 28-5-2022 | فيديو

خطوة مفاجئة.. ليفربول يرد على قنبلة ماني وغموض صلاح بقرار جديد

مذبحة الريف الأوروبي.. كيف تحول عاشق إلى سفاح وقتل عائلة بأكملها؟|تحليل نفسي

انتبه.. إذا تلقيت هذه الرسالة على واتساب لا ترد

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في سوهاج

ترشيحاتنا

يتمتع بسمعة طيبة.. الحكومة: 39% من الدواء المصري يتم تصنيعه محليًا

رسميا.. إقامة مباراة مصر وغينيا بحضور 40 ألف مشجع في ستاد القاهرة

أراد الشهادة على عقد زواجها.. بشرى تتحدث عن خلافها مع محمد رمضان

الحكومة: حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات تجاوز 13.5 مليار دولار

كل ما تريد معرفته عن زيت فرامل السيارة

أول مرة خلال 2022.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطلوب من الإنتربول.. صحيفة جرائم حمزة زوبع زومبي الإخوان

أسرار القطعة 39.. القصة الكاملة لمقتل 5 من أسرة واحدة في مذبحة الريف الأوروبي

خس وامنع التدخين الأبرز.. أهم 7 خطوات صحية لتجنب الخرف المبكر

رغم بتر ساقها.. شاهد طفلة تركض على قدم واحدة إلى المدرسة

فيديو

علاقة غير شرعية.. اعترافات مثيرة لمرتكب واقعة الريف الأوروبي

أحمد حلمى : لا التفت للنقد السلبى والتمس أعذار للناس

ظهور بوسى ووصية محمد رمضان.. أبرز لقطات حفل زفاف ابنة مدحت العدل

حماية المستهلك ينتصر للمواطن.. قرارات جديدة ملزمة لموردي السيارات |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

اﻟﻤﺰﻳﺪ