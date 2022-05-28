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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعبون يبحثون عن لقب دوري الأبطال للمرة الأولى في ليفربول وريال مدريد

ليفربول وريال مدريد
ليفربول وريال مدريد

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم، مباراة فريقي ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، اليوم  السبت، على ستاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس.

مباراة مرتقبة بين كبيري إسبانيا وإنجلترا، الأول هو حامل الرقم القياسي في عدد التتويج بلقب البطولة برصيد 13 بطولة، أما الثاني فهو ثالث أكثر المتوجين باللقب برصيد 6 بطولات، وهو النهائي الثالث في تلك المسابقة بين الفريقين، وهو ما لم يحدث من قبل.

آخر بطولات ريال مدريد في تلك البطولة كانت عام 2018 على حساب ليفربول، ذلك الأخير عاد العام الذي يليه لتحقيق البطولة، لذا فأن الرغبة كبيرة لدى الفريقين، من أجل العودة لمنصات التتويج بأغلى الألقاب الأوروبية.

وفي هذا التقرير، نستعرض لاعبي الفريقين الباحثين عن تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في مسيرتهم من الفريقين.

ريال مدريد

تيبو كورتوا: تأهل للنهائي مع أتلتيكو مدريد عام 2014، لكنه خسره أمام ريال مدريد بالأخص، لينتقل لصفوف الفريق الإسباني صيف عام 2018، ويبحث عن تحقيق أول ألقابه الأوروبية مع الفريق.

إيدين هازارد إيدير ميليتاو - فيرلاند ميندي - فيدي فالفيردي - إدواردو كامافينجا - فينسيوس جونيور - رودريجو جويس - لوكا يوفيتش

ليفربول

إبراهيما كوناتي - كوستاس تسيمكاس - كيرتس جونز - لويس دياز - تاكومي مينامينو - ديوجو جوتا - هارفي إيليوت.

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