مديرة المرصد الإفريقي للهجرة: توفير 140 مليون لمواجهة الأزمات الإنسانية بالقارة السمراء

قالت السفيرة د. نميرة نجم مديرة المرصد الأفريقي للهجرة، إن من أهم نتائج قمة الإنسانية الاستثنائية الخامسة عشرة للاتحاد الإفريقي التي عقدت في بمالابو عاصمة غينيا الاستوائية، التزام المانحين والمشاركين بتعبئة 140 مليون دولار، لمواجهة الأزمات الإنسانية في القارة الإفريقية، من أصل 14 مليار دولار، هي حجم احتياجات القارة لحل مشكلة النازحين .

وأكدت نجم على تعبير قادة القمة عن دعمهم لتخصيص الموارد اللازمة للوكالة الإفريقية الإنسانية قصد تمكينها من الوفاء بالتزاماتها الاستراتيجية والاستجابة بسرعة ونجاعة للأزمات الإنسانية وللحاجيات القارية.

وأضافت مديرة المرصد الإفريقي للهجرة أن البيان الختامي لأعمال القمة، دعا إلى التزام قوي وإرساء أنظمة على الأصعدة الوطنية والإقليمية والقارية، وذلك من أجل إرساء خدمة مدنية على الصعيد القاري للتأهب والاستجابة للكوارث ومساعدة الأشخاص المتضررين من التغيرات المناخية.

وعقبت نجم أن البيان الختامي للقمة أكد على استخلاص العبر من الاستجابة لجائحة كوفيد -19 وفيروس إيبولا وغيرهما من مختلف الأوبئة التي تعرضت لها القارة الإفريقية.

وقال موسى فكي محمد رئيس مفوضية الإتحاد في كلمته أمام قمة الإنسانية لرؤساء الدول الأفريقية أن في الدول الأعضاء الخمس عشرة الأكثر تضررًا بالقارة ، ينتظر 113 مليون شخص المساعدة الطارئة في عام 2022 ، فتستضيف منطقة شرق إفريقيا والقرن الأفريقي حاليًا 4.5 مليون لاجئ ، تأثر أكثر من 75٪ منهم بانخفاض الحصص الغذائية في عام 2021 ،وعلى مدار العامين الماضيين ، في نفس المنطقة ، زادت الاحتياجات الغذائية بنسبة 70٪ ويعاني أكثر من 25 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي ،وفي غرب ووسط أفريقيا ، هناك 58 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي ، وهذا هو أعلى مستوى لانعدام الأمن الغذائي منذ عام 2016. هناك مليوني نازح داخليًا في وسط إفريقيا. يمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 30٪ مقارنة بعام 2020 ولا يشمل خمسة ملايين نازح في حوض بحيرة تشاد ،وفي شمال إفريقيا ، يحتاج أكثر من 14 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية.

وأضاف تكمن مفارقة الإنسانية في التناقض بين الطبيعة العاجلة لحالات المحنة الإنسانية التي يجب العناية بها والحاجة الماسة لتأجيل هذه الرعاية بسبب نقص الموارد المالية أو كفايتها.

وكشف أنه من خلال تنظيم هذه القمة الإنسانية الاستثنائية ، التي أعقبها مؤتمر المانحين ، يظهر الاتحاد الأفريقي عزمه الراسخ على مواصلة جهوده للحد من المعاناة التي يعاني منها اللاجئون والمشردون داخلياً في القارة.

وشدد فكي على أنها مهمة معقدة في كثافتها ، ولا يمكن للاتحاد الأفريقي أن يقوم بها بشكل صحيح بمفرده. هذا هو السبب في أن خصوصية اجتماعك تكمن أيضًا في أنه يركز على مؤتمر المانحين ، يجب أن تكون الاستجابة لنقص تمويل المساعدات الإنسانية حالة طارئة لأفريقيا عندما نعلم أن الاهتمام يتركز أكثر على أوروبا الشرقية مع الصراع بين روسيا وأوكرانيا، لكن حشد الموارد المالية لصالح هذه المنطقة غير متناسب في حجمه ، مقارنة بما تم حشده والمخصص لأفريقيا في العقود الأخيرة.