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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدأت بـ الشيخ أصيل.. محافظ دمياط تتابع أعمال الرصف بالمناطق غير المخططة

أعمال الرصف
أعمال الرصف

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال الرصف بالأسفلت والتى بدأت اليوم بمنطقة الشيخ أصيل بالمنطقة القديمة وذلك ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة الذى يجرى بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية ، حيث يستهدف المشروع تطوير 7 مناطق بمدينة دمياط،  والذى  يشمل " المنطقة القديمة،  الأعصر ، السنانية ، السيالة ، غيط النصارى، المنيا و شط الملح "...

وشهدت منطقة الشيخ أصيل، رفع كفاءة ومد واحلال شبكات المرافق ،ليبدأ العمل بوضع الطبقة الأولية والاساسية تمهيدا للرصف بالاسفلت ،فيما وقد وجهت " المحافظ " بتنفيذ الأعمال وفقاً للجداول والمخططات الزمنية والمعايير والمواصفات الفنية ، لاستكمال محاور المشروع لتطوير ورفع كفاءة تلك المناطق وذلك فيما يخص شبكات المرافق والطرق الرئيسية والفرعية.

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