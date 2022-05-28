حلمي النمنم: الحوار الذي دعا له الرئيس السيسي ليس مناورة من الدولة|فيديو وصور

أقامت مكتبة مصر العامة الرئيسية، مساء اليوم السبت 28 مايو، ندوة تحت عنوان "كيف يساهم الإعلام في إثراء الحوار الوطني"، وذلك بالتعاون مع صالون الإعلام.

وحضر الندوة كل من الدكتور حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والدكتور سامي الشريف عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة، والإعلامي أيمن عدلي، وأقام بإدارة الندوة الكاتب الصحفي أحمد أيوب.

وافتتح الندوة عازف الكمان الفنان وائل أبو بكر، بعزف عدد من المقطوعات الغنائية القديمة لعدد من الفنانين، علي الكمان والآلات الموسيقية المختلفة.

وقال الدكتور حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، الإعلام يعمل في أي وقت وأي مكان وينقل ما تريده الدولة، والإعلام المصري في فترات كثيرة نقل العديد من الأحداث المختلفة.

وعقب حلمي النمنم أن السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أكد علي أهمية الحوار وإثراء الحوار الوطني طوال الوقت، وشهدت تجاربنا في مصر أهمية إثراء الحوار الوطني.

وأشار إلى أن الحوار الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي ليست مناورة من الدولة، وهو يزعم بأن الدولة في وقتنا الحالي قوية اقتصاديًا، وتجاوزت الدولة أزمات عديدة علي مر السنوات الماضية.

ونوه حلمي النمنم أن الحوار لا ينبغي علي تجمع المعارضين فيجب حضور المؤيد والمعارض معًا سويًا داخل الحوار، ويجب علي كل القوي والفئات المختلفة التواجد داخل الحوار حتي يكون حوار في دولة حديثة مدنية.

وأضاف أنه ينبغي أن نفهم أساليب الحوار، وهي عرض الأفكار وليس عرض المطالب، فدور الحوار فتح الأفكار وتجميعها والمناقشة فيها، مع كافة أطراف الحوار.

وأنهي الوزير السابق حديثه، قائلًا إن الحوار ليس منصة لتسجيل المواقف وليس مناظرة، فالمناظرة لا تعني حوارا ولا مبارزة بين إثنين، إنما الحوار هو تشاور بين الجميع وليست مبارزة أو معركة بين أطراف الحوار.

freesnippingtool.com_capture_20220528182416

freesnippingtool.com_capture_20220528182422

freesnippingtool.com_capture_20220528182426

freesnippingtool.com_capture_20220528182432