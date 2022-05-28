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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خصم نقاط من الشرطة والعبور الأمل.. رئيس الشمس يهنئ الفريق بالتأهل للممتاز ب

صدى البلد

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشمس فوزًا مستحقا  على نظيره نادي التربية والتعليم بهدفين دون رد ، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت بإستاد الشمس فى ختام  منافسات بطولة الدوري للقسم الثالث .

وأحرز هدفا الشمس كلا من إسلام محمود وأحمد حسين.

وحضر المباراة  د. أسامة أبوزيد رئيس مجلس الإدارة، والمستشار محسن عبدالقادر أمين الصندوق، والكابتن أسامة صلاح، والنائب محمد الكومي  عضوا مجلس الإدارة.

بفوز الشمس اليوم يرتفع رصيده للنقطة 54 يحتل بها المركز الثاني.
جاء الفوز ليمنح البرتقالى بطاقة التأهل لدوري الممتاز ب كمتصدر للمجموعة وفقا لأنباء خصم نقاط من العبور والشرطة لوجود شكاوى ضد الناديين فى لجنة المسابقات لمخالفات إدارية .
وهنأ د. أسامة أبوزيد رئيس مجلس إدارة نادي الشمس، اللاعبين والجهاز الفني بقيادة الكابتن طه شحاته  عقب المباراة على تحقيق حلم الصعود  في موسم ظهر أبناء البرتقالي بأداء أكثر من رائع خلاله .

ويقود الفريق فنياً كلاً من الكابتن طه شحاته  المدير الفني، والكابتن عبد العاطي سيد مدرب عام، والكابتن حماده السعيد مساعد مدرب، والكابتن محمد قاسم مدرب حراس، والكابتن حسين عبد الغفار مدير اداري، والكابتن كريم نصر اداري.

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