رباب الهواري أول "مراقبة مباريات" في الصعيد

قرر اتحاد الكرة الدفع بمراقبات للمباريات للمشاركة في دوري الكرة النسائية كخطوة لتطوير منظومة الكرة النسائية في مصر .

وأصبحت رباب عبدالحميد محمد والشهيرة بـ رباب الهواري أول مراقب للمباريات من صعيد مصر

رباب من مواليد محافظة قنا مركز ابوتشت تخرجت من كلية السياحة والفنادق وحصلت علي العديد من الدورات في مجال الصحافة والإعلام

وعملت رباب في العديد من المواقع الصحفية والقنوات الرياضيه منذ 2011

وقالت رباب الهواري في تصريحات لـ صدى البلد : سعيدة بكوني أول مراقب للمباريات في صعيد مصر واتمني ان يكون ذلك انطلاقة للفتيات الفترة المقبلة .

وأكملت :" شاركت في مراقبة مباراتين في دورى الكرة النسائية الأولى في مباراة مستقبل وطن و المعادي واليخت والثانية لقاء وادي دجلة أمام المعادي واليخت .

وأوضحت : دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أجرت عدة إجتماعات معي لشرح مهمة مراقب المباراة قبل خوض المواجهات .

وأختتم رباب الهواري تصريحاتها قائلة : سأقدم أفضل ما لدي لأثبت نجاح تجربة الفتيات ونشر الرياضة بين الفتيات في الصعيد .