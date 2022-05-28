محلية النواب: إصدار جديد لقانون التصالح في مخالفات البناء..فيديو

قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه سيكون هناك إصدار جديد لـ قانون التصالح في مخالفات البناء لاستكمال هذا الملف.

وأضاف أحمد السجيني في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" لدينا 2.8 مليون طلب تصالح على مخالفات بناء وتم البت في حوالي 60 ألف طلب فقط ونستهدف استكمال النظر في باقي الطلبات للانتهاء منها".

وتابع أحمد السجيني:" لا يمكن التصالح على مبنى معرض للسقوط ومن الضروري التأكد من تقرير السلامة الإنشائية لأي مبنى قبل التصالح عليه ".

وأكمل رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، :"نلتزم بوعدنا بالوقوف في صف المواطن الذي يعتبر نفس صف الدولة".