عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلية النواب: إصدار جديد لقانون التصالح في مخالفات البناء..فيديو

أحمد السجيني
أحمد السجيني

قال  أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه سيكون هناك إصدار جديد لـ قانون التصالح في مخالفات البناء لاستكمال  هذا الملف.

وأضاف أحمد السجيني  في  حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "،  :"  لدينا 2.8 مليون طلب تصالح على مخالفات بناء وتم البت في حوالي 60 ألف طلب فقط ونستهدف استكمال النظر في باقي الطلبات للانتهاء منها".

وتابع أحمد السجيني:" لا يمكن التصالح على مبنى معرض للسقوط  ومن الضروري التأكد من تقرير السلامة الإنشائية لأي مبنى قبل التصالح عليه ".

وأكمل رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، :"نلتزم بوعدنا  بالوقوف في صف المواطن الذي يعتبر نفس صف الدولة".

 

النواب احمد السجيني مخالفات البناء مخالفات اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع 10 جنيهات في ختام تعاملات اليوم السبت

خطوة مفاجئة.. ليفربول يرد على قنبلة ماني وغموض صلاح بقرار جديد

أسرار القطعة 39.. القصة الكاملة لمقتل 5 من أسرة واحدة في مذبحة الريف الأوروبي

انتبه.. إذا تلقيت هذه الرسالة على واتساب لا ترد

معاش حتى 30 ألف جنيه|ما تريد معرفته عن صندوق التكافل التكميلي للمحامين

وزيرة الهجرة : واجباتي كوزيرة لا تتعارض مع كوني أما تواجه بشجاعة محنة ابنها

قفزة طفيفة .. أسعار الذهب في تعاملات اليوم السبت 28-5-2022 | فيديو

19 قرشاً .. زيادة أسبوعية في الدولار على مستوى البنوك

ترشيحاتنا

فينيسوس وبنزيما يقودان ريال مدريد أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا

في ديربي ولاد العم.. الإسماعيلي يضغط والزمالك يتراجع في أول 15 دقيقة

منهجية في التخريب وإشعال الحرائق.. حيثيات الحكم على17 متهما بأحداث مجلس الوزراء

الأعلى للآثار عن افتتاح نقطة جديدة من مسار العائلة المقدسة: فاتيكان مصر

وصل إلى 102 درجة.. الحر يقتل 3 سيدات داخل منازلهن في شيكاغو

أبرزها كارثة هيسل.. أشهر 3 حوادث مروعة في تاريخ دوري أبطال أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوريا أول ممثلة متحولة جنسيا.. هل قُتلت حنان الطويل بالكهرباء أم انتحرت؟

مطلوب من الإنتربول.. صحيفة جرائم حمزة زوبع زومبي الإخوان

أسرار القطعة 39.. القصة الكاملة لمقتل 5 من أسرة واحدة في مذبحة الريف الأوروبي

خس وامنع التدخين الأبرز.. أهم 7 خطوات صحية لتجنب الخرف المبكر

فيديو

تهريب أثار مصرية خلال 2011.. كواليس القبض على المدير السابق لمتحف اللوفر

علاقة غير شرعية.. اعترافات مثيرة لمرتكب واقعة الريف الأوروبي

أحمد حلمى : لا التفت للنقد السلبى والتمس أعذار للناس

ظهور بوسى ووصية محمد رمضان.. أبرز لقطات حفل زفاف ابنة مدحت العدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

اﻟﻤﺰﻳﺪ