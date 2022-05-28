الكشف على 1486 مواطنًا بالمجان في قافلة طبية بالإبراهيمية البحرية بدمياط

أطلقت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية بقرية الابراهيمية البحرية بمركز كفر سعد استمرت على مدار يومى الجمعة والسبت، لتأتى استكمالا لسلسلة القوافل الطبية التى يتم تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة للوصول بالخدمات العلاجية إلى المواطنين بجميع المناطق، وذلك وفقًا لخطة التعاون بين محافظة دمياط ووزارة الصحة والسكان.

وفى هذا السياق، ، تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تقريرا حول نتائج القافلة المُنفذة بقرية الإبراهيمية البحرية ،حيث أسفرت عن توقيع الكشف الطبي بالمجان على ١٤٨٦ مواطنا ، كما تم تحويل ٣٠ حالة من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، هذا إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لحالتين، وإجراء ٦٢٢ تحليلا معمليا ، وكذلك ٣٩ فحصا بالأشعة، و الكشف على ٤٥ حالة بالسونار...

فيما وقد أكد الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة ان تلك القوافل تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية، ومعمل ووحدتين للأشعة و صيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، كما يتم دعم القوافل بالتجهيزات اللازمة و الأطقم الطبية لتقديم افضل خدمة علاجية للمواطنين..

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