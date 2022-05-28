عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1486 مواطنًا بالمجان في قافلة طبية بالإبراهيمية البحرية بدمياط

قافلة طبية
قافلة طبية

أطلقت مديرية الصحة بدمياط  قافلة طبية بقرية الابراهيمية البحرية بمركز كفر سعد استمرت على مدار يومى الجمعة والسبت، لتأتى استكمالا لسلسلة القوافل الطبية التى يتم تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة للوصول بالخدمات العلاجية إلى المواطنين بجميع المناطق، وذلك وفقًا لخطة التعاون بين محافظة دمياط ووزارة الصحة والسكان.

وفى هذا السياق، ، تلقت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تقريرا حول نتائج القافلة المُنفذة بقرية الإبراهيمية البحرية ،حيث أسفرت عن توقيع الكشف الطبي بالمجان على ١٤٨٦ مواطنا ، كما تم تحويل ٣٠ حالة من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات،  هذا إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لحالتين،  وإجراء ٦٢٢ تحليلا معمليا ، وكذلك ٣٩ فحصا بالأشعة،  و الكشف على ٤٥ حالة بالسونار...

فيما وقد أكد الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة ان تلك القوافل تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية، ومعمل ووحدتين للأشعة و صيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان،  كما يتم دعم القوافل بالتجهيزات اللازمة و الأطقم الطبية لتقديم افضل خدمة علاجية للمواطنين..

أقراايضا 

وكيل تعليم دمياط يتفقد سير امتحانات الدبلومات الفنية

دمياط وزارة الصحة قافلة طبية مستشفيات مديرية الصحة على نفقة الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع 10 جنيهات في ختام تعاملات اليوم السبت

خطوة مفاجئة.. ليفربول يرد على قنبلة ماني وغموض صلاح بقرار جديد

لأولى و2 ثانوي.. الفرق بين امتحانات الفرصة البديلة والدور الثاني

أسرار القطعة 39.. القصة الكاملة لمقتل 5 من أسرة واحدة في مذبحة الريف الأوروبي

وصل إلى 102 درجة.. الحر يقتل 3 سيدات داخل منازلهن في شيكاغو

انتبه.. إذا تلقيت هذه الرسالة على واتساب لا ترد

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في سوهاج

رابط نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسى بمحافظة القاهرة

موضوعات متعلقة

وكيل تعليم دمياط يتفقد سير امتحانات الدبلومات الفنية

ترشيحاتنا

غدا.. إعلان شراكة صناعية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن

برنامج 5 نجوم.. محامي مصطفى قمر يكشف تفاصيل قضية النصب على الفنان

في لقائه بمدبولي.. محمد بن زايد ينقل تحية خاصة للرئيس السيسي

الجندي يفتح النار على كريمة بسبب تعدد الزوجات: أنت عضو في وطن مش تنظيم

رافع اسم مصر.. أحمد موسى: هشجع ليفربول ومحمد صلاح.. فيديو

مخلصة.. أحمد موسى: كل الدعم لـ وزيرة الهجرة وأسرتها..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوريا أول ممثلة متحولة جنسيا.. هل قُتلت حنان الطويل بالكهرباء أم انتحرت؟

مطلوب من الإنتربول.. صحيفة جرائم حمزة زوبع زومبي الإخوان

أسرار القطعة 39.. القصة الكاملة لمقتل 5 من أسرة واحدة في مذبحة الريف الأوروبي

خس وامنع التدخين الأبرز.. أهم 7 خطوات صحية لتجنب الخرف المبكر

فيديو

داخل مختبراتها بنيجيريا.. روسيا تتهم أمريكا بالتورط في تفشي جدري القرود

تهريب أثار مصرية خلال 2011.. كواليس القبض على المدير السابق لمتحف اللوفر

علاقة غير شرعية.. اعترافات مثيرة لمرتكب واقعة الريف الأوروبي

أحمد حلمى : لا التفت للنقد السلبى والتمس أعذار للناس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

اﻟﻤﺰﻳﺪ