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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة: حبس رئيس لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بإحدى المدارس بالشرقية

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بحبس رئيس لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة بالشرقية لمدة 4 أيام احتياطيا، وقررت المحكمة المختصة تجديد حبسه لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بنشر وإذاعة وترويج أسئلة الامتحانات بقصد الغش والإخلال بالنظام العام، مستخدما حسابا خاصا بشبكة الإنترنت لارتكاب تلك الجريمة.

وذكرت النيابة العامة -في بيان لها اليوم- أنها كانت قد تلقت بلاغا قبل يومين، باكتشاف إدارة الحسينية التعليمية تداول صورة لاختبار مادة الدراسات الاجتماعية على قناة للتواصل بتطبيق ( تليجرام ).

وأشارت النيابة إلى أن اللجنة المختصة بمتابعة سير الامتحان بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، توصلت إلى تحديد القائم على نشر الصورة المتداولة، وهو رئيس لجنة بإحدى المدارس، فانتقلت إلى محل عمله وواجهته فأقر بارتكاب الواقعة مستخدمًا هاتفه المحمول في تصوير الورقة وإرسالها عبر تطبيق ( واتس آب ).

وأضافت النيابة أنها قامت بسؤال 3 من مسئولي مديرية التربية والتعليم بالشرقية، فشهدوا بذات الرواية، كما وردت تحريات الشرطة مؤكدة صحة الواقعة.

واستجوبت النيابة المتهم، فأقر بالتقاطه تلك الصورة المتداولة وإرسالها لآخر لم يحدده عبر تطبيق ( واتس آب )، وادعى أن ذلك كان لمضاهاتها بأخرى منتشرة لذات الامتحان.


وأكدت النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لأي محاولة يُقصد بها الإخلال بالنظام العام للتعليم أو عرقلة حُسن سيره، وأهابت بكافة أطراف العملية التعليمية - معلمين ومتعلمين - عدم الانسياق وراء مساعي الغش التي تُعرّض كل المشاركين فيها للعقاب.
 

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