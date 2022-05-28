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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سفيرة مصر في رواندا تُقيم مأدبة غداء لبعثة سلة الزمالك

سلة الزمالك
سلة الزمالك

وجهت رانيا البنا سفيرة مصر في رواندا دعوة غداء لبعثة فريق كرة السلة الأول بنادي الزمالك والموجودة حاليا في العاصمة الرواندية كيجالي.


وحضر مأدبة الغداء التي أقامتها سفيرة مصر في رواندا كل من: أحمد عادل عبد الفتاح رئيس البعثه والجهاز الفني والإداري  واللاعبين كما حضرها   العقيد عمرو شعيب الملحق العسكري وعلي منتصر سكرتير ثالث السفارة المصرية، بالإضافة إلى إيهاب أبو مصطفى مدير محطة مصر للطيران في مطار كيجالي.


وتعكس دعوة الغداء من السفارة المصرية برواندا، مدى الاهتمام ببعثة الزمالك والذي لاقته منذ وصولها كيجالي.
ومن المقرر أن تغادر بعثة سلة الأبيض العاصمة الرواندية كيجالي مساء غدٍ الأحد على أن تصل القاهرة فجر الاثنين المقبل.


وحصد سلة الزمالك الميدالية البرونزية لبطولة إفريقيا التي تستضيفها رواندا حاليا وذلك بعد الفوز على فريق فاب الكاميروني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 97-74 والتي أقيمت بينهما أمس الجمعة.

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