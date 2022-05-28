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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طائرة مشجعي الأهلي تصل المغرب.. و4 رحلات أخرى خلال ساعات

مشجعي الأهلي خلال
مشجعي الأهلي خلال سفرهم من مطار القاهرة

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن وصول أولى رحلاتها التى أقلعت اليوم السبت؛ من مطار القاهرة الدولي متوجهة إلى مطار الملك محمد الخامس بالعاصمة المغربية الرباط لسفر مشجعى فريق النادى الأهلى .

وحسب مصادر، في مطار القاهرة الدولي، من المقرر أن تسيير الشركة الوطنية مصر للطيران غدا الأحد رحلة ثانية لنقل مشجعي النادي الأهلي لمؤازرة الفريق في المباراة المرتقبة بنهائي دوري أبطال أفريقيا والمقررة لها بعد غدا الاثنين بالمغرب .

وأشارت المصادر إلي أنه من المقرر أن تسيير الشركة بعد غدا الإثنين، 3 رحلات منها رحلة منتظمة ورحلتين عارضتين تقل المشجعين فى رحلة سريعة فى الذهاب والإياب يوم المباراة .

وقررت شركة مصر للطيران للسياحة “الكرنك” تخفيض أسعار برامج سفر مشجعي النادي الأهلي بالمغرب بمعدل 3 آلاف جنيه لكل برنامج، حيث تم تخفيض سعر برنامج اليوم الواحد من 14 ألف و 950 جنيه، إلي 12 ألف جنيه، شاملة تذاكر الطيران للذهاب والعودة، وتذاكر دخول المباراة والتأشيرة والانتقالات الداخلية.

وطرحت مصر للطيران للسياحة، برنامج آخر لحضور مباراة الأهلي والوداد بسعر 18 ألف جنيه لمدة 4 أيام يشمل تذاكر الطيران علي خطوط مصر للطيران المنتظمة وتذكرة المباراة والتأشيرة والانتقالات الداخلية، وإقامة بفندق 4 نجوم بالإصافة إلي رحلة سياحية.
 

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طائرة مشجعي الأهلي تصل المغرب.. و4 رحلات أخرى خلال ساعات

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