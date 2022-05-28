سمير فرج عن صفقة طائرات الشينوك: أمريكا تعتبر مصر مركز استقرار المنطقة|فيديو

قال الخبير العسكري سمير فرج، إن صفقة الطائرات شينوك لها هدفان أحدهما سياسي والآخر عسكري، والطائرة تعتبر أحدث موديل موجود في امريكا وهى أسرع طائرة هليكوبتر موجودة وتعمل بالنظام الرقمي.

وأضاف اللواء سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن الطائرة تطير 5 ساعات بدون التزود بالوقود وتقطع مسافة 20 ألف قدم وهذه ميزة كبيرة حيث تحمل 10 أطنان وهى أكبر طائرة في العالم من حيث الحمولة .

وأوضح أنها تفيد مصر في حماية حدودها المهددة، وتساهم في نقل القوات في أي مناطق خارج مصر بكميات كبيرة مع حمل أسلحة ومعدات وزخائر وهذه الطائرات تحافظ على قوة مصر في الشرق الأوسط.

وتابع أن الهدف السياسي تعد الصفقة الثانية بين مصر وأمريكا في عهد بايدن، وهذا يعني أن أمريكا تثق في مصر، مشيرا أن وزارة الخارجية الأمريكية قالت "إن مصر ركيزة الاستقرار في المنطقة وهذه الصفقة تدعم استقرار مصر وبالتالي دعم استقرار المنطقة".

