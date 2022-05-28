عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير فرج عن صفقة طائرات الشينوك: أمريكا تعتبر مصر مركز استقرار المنطقة|فيديو

سمير فرج
سمير فرج

قال الخبير العسكري سمير فرج، إن صفقة الطائرات شينوك  لها هدفان أحدهما سياسي والآخر عسكري، والطائرة تعتبر أحدث موديل موجود في امريكا وهى أسرع طائرة هليكوبتر موجودة وتعمل بالنظام الرقمي.
 وأضاف اللواء سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن الطائرة تطير 5 ساعات بدون التزود بالوقود وتقطع مسافة 20 ألف قدم وهذه ميزة كبيرة حيث تحمل 10 أطنان وهى أكبر طائرة في العالم من حيث الحمولة .
 وأوضح أنها تفيد مصر في حماية حدودها المهددة، وتساهم في نقل القوات في أي مناطق خارج مصر بكميات كبيرة مع حمل أسلحة ومعدات وزخائر وهذه الطائرات تحافظ على قوة مصر في الشرق الأوسط. 

وتابع أن الهدف السياسي تعد الصفقة الثانية بين مصر وأمريكا في عهد بايدن، وهذا يعني أن أمريكا تثق في مصر، مشيرا أن وزارة الخارجية الأمريكية قالت "إن مصر ركيزة الاستقرار في المنطقة وهذه الصفقة تدعم استقرار مصر وبالتالي دعم استقرار المنطقة". 
 

الشرق الاوسط وزارة الخارجية الطائرات مصر وامريكا استقرار المنطقة اللواء سمير فرج ببرنامج آخر النهار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأجيل مباراة ليفربول وريال مدريد بنهائي أبطال أوروبا 15 دقيقة لتأخر جماهير الريدز

ماتيب.. إصابة زوجة وشقيق نجم ليفربول بسبب الشغب خارج ملعب نهائي أوروبا

الذهب يتراجع 10 جنيهات في ختام تعاملات اليوم السبت

خطوة مفاجئة.. ليفربول يرد على قنبلة ماني وغموض صلاح بقرار جديد

لأولى و2 ثانوي.. الفرق بين امتحانات الفرصة البديلة والدور الثاني

أسرار القطعة 39.. القصة الكاملة لمقتل 5 من أسرة واحدة في مذبحة الريف الأوروبي

رابط نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسى بمحافظة القاهرة

انتبه.. إذا تلقيت هذه الرسالة على واتساب لا ترد

ترشيحاتنا

حاسة بظروف الناس .. ماكينة ATM تصرف الأموال بالضعف .. ماذا حدث؟

الحزن يُخيم على الأردن.. الملك عبدالله يُشيع والد زوجته إلى مثواه الأخير

15 دقيقة.. غياب للفرص في نهائي دوري الأبطال بين ليفربول وريال مدريد

طائرة مشجعي الأهلي تصل المغرب.. و4 رحلات أخرى خلال ساعات

نصائح بسيطة تحميك من مرض جدري القرود .. تعرف عليها

إعلامية عن هروبها يوم زفافها: أخذت فستاني ومشيت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوريا أول ممثلة متحولة جنسيا.. هل قُتلت حنان الطويل بالكهرباء أم انتحرت؟

مطلوب من الإنتربول.. صحيفة جرائم حمزة زوبع زومبي الإخوان

أسرار القطعة 39.. القصة الكاملة لمقتل 5 من أسرة واحدة في مذبحة الريف الأوروبي

خس وامنع التدخين الأبرز.. أهم 7 خطوات صحية لتجنب الخرف المبكر

فيديو

برنامج 5 نجوم.. محامي مصطفى قمر يكشف تفاصيل قضية النصب على الفنان

داخل مختبراتها بنيجيريا.. روسيا تتهم أمريكا بالتورط في تفشي جدري القرود

تهريب أثار مصرية خلال 2011.. كواليس القبض على المدير السابق لمتحف اللوفر

علاقة غير شرعية.. اعترافات مثيرة لمرتكب واقعة الريف الأوروبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

اﻟﻤﺰﻳﺪ