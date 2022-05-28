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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اقتصادية الشيوخ تناقش مراجعة الأثر التشريعي للضرائب الجمركية المفروضة على بعض السلع

سلع غذائية
سلع غذائية

تناقش لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد فريد، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين، بشأن مراجعة الأثر التشريعي للرسوم والضرائب الجمركية المفروضة علي بعض السلع الغذائية إعمالاً للحق في الغذاء.


وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سامي، بشأن تشكيل لجنة أزمة حكومية للتعامل مع أزمة التضخم العالمية الحالية وعرض تقرير من الحكومة علي مجلس الشيوخ بهذا الشأن.، إضافة إلى  مناقشة الاقتراح المقدم من النائب الدكتور نصيف حفناوي، بشأن الضرائب علي المشروعات المتوسطة والصغيرة.  


ويحيل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة غدًا، تقرير لجنة الثقافة والسياحة والاثار والإعلام، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد البنا، بشأن بناء فنادق عائمة حديثة بين الأقصر وأسوان لخدمة السياحة، للحكومة لاتخاذ ما تراه مناسب.

من جانبه، أكد النائب محمد البنا، في المقترح المقدم منه، علي أهمية الفنادق العائمة كأحد موارد السياحة وأحد عوامل جذب السياحة، حيث أن رواد الفنادق العائمة هم طبقة من الأثرياء يبحثون عن الهدوء والخدمات رفيعة المستوى، 

وقال عضو مجلس الشيوخ ، أن الهدف الأساسي للفنادق العائمة هو خلق الخصوصية والأجواء الاحتفالية لهذه النوعية الراقية من السائحين وهذه الفنادق هي الحل الأمثل لمحبي الأجواء البحرية.  

وأضاف البنا، أن هناك ما يقرب من ٢٨٠ رخصة فندق عائم حصل أصحابها على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة والبعض منها حاليا غير صالح لاستقبال السائحين وأصبح المستخدم ما يقرب من 110 فندق فقط .

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بصدور قرار وزاري بوقف منح التراخيص لإقامة الفنادق العائمة بسبب كثرة الفنادق العائمة في مجرى النيل وأصبح شراء الرخصة من السوق السوداء(شراء رخصة قديمة)هي السبيل الوحيد لإقامة فندق عائم

الضرائب الجمركية السلع الغذائية مجلس الشيوخ

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