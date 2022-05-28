الحزن يُخيم على الأردن.. الملك عبدالله يُشيع والد زوجته إلى مثواه الأخير

خيم الحزن على مملكة الأردن، لفقدها رمزا من رموزها الأوفياء الطبيب الدكتور الياسين والد الملكة رانيا العبدالله قرينة ملك الأردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

وشارك الملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد اليوم السبت، في تشييع جثمان والد جلالة الملكة رانيا العبدالله، الطبيب فيصل صدقي الياسين، إلى مثواه الأخير في الأضرحة الملكية.

كما شارك في التشييع، الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، وعدد من الأمراء وأسرة الفقيد، بعد تأدية صلاة الجنازة على جثمان الفقيد في مسجد قيادة الحرس الملكي الخاص.

والفقيد الطبيب الدكتور فيصل الياسين، ولد في مدينة طولكرم الفلسطينية عام 1934، وأكمل دراسته الثانوية فيها قبل أن ينتقل إلى مصر لدراسة الطب في جامعة القاهرة ومن ثم توجه بعدها بسنوات للاختصاص بالجراحة وطب الأطفال في أيرلندا الشمالية.

وفي عام 1961، انتقل إلى الكويت بعد أن حصل على وظيفة في وزارة الصحة الكويتية، ليقوم بعدها بفترة وجيزة بافتتاح عيادته الخاصة كواحد من أوائل الأطباء العرب الذين حصلوا على ترخيص.

وبعد ثلاثين عاماً قضاها ممارسا لمهنة الطب، عاد إلى الأردن ليتقاعد ويستقر فيها حتى انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الجمعة 27 مايو 2022.