شاهد.. أهالي قرية نجريج يحتشدون بالغربية لمتابعة مباراة نهائي دوري الأبطال

شهدت قرية نجريج التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية مساء اليوم تجمع المئات من الاطفال والصبية من أبناء الأسر والعائلات لمتابعة مباراة نهائي دوري ابطال اوروبا بين فريقي ليفربول وريال مدريد دعما للابنهم موصلاح نجم المنتخب الوطني والمحترف في صفوف نادي الانفيلد.



كما حرصت الأسر والعائلات علي تناول المشروبات وتوزيع الحلوي مرددين هتافات منها "موصلاح ابن بلدنا .. تحيا مصر .. وربنا معاك" و" صلاح يا ابن الغالي .. ارفع راس المصريين في العلالي" و"ربنا معاك يا إبن بلدنا .. يا أصيل" .

كما حمل المشجعون لافتا وصور للابنهم "مو صلاح" معلنين عن نيتهم الاحتفال بانتصارهفي حال تحقيق الفوز بالبطولة العالمية خلال الدقائق القادمة.



الجدير بالذكر أن قرية نجريج مسقط رأس موصلاح نجم المنتخب الوطني والمحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي والذي حاز بالحذاء الذهبي في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز كونه حقق لقب هداف الدوري.

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