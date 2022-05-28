استون مارتن تستعرض سيارة بولدوج التاريخية في حفل إيطالي.. فيديو

يشهد حفل “كونكورسو ديليجانس” الإيطالي الذي يقام سنوياً استعراض عدد من أفضل وأندر السيارات حول العالم، ومن ضمن السيارات التي أبهرت الحضور في المعرض سيارة استون مارتن بولدوج الكلاسيكية المذهلة المصنوعة منذ 43 عاماً ولا تزال محتفظة برونقها حتى الآن.

تأتي سيارة استون مارتن بولدوج الكلاسيكية بتصميم فريد من نوعه مشابهة للسيارات المستقبلية بعد كل هذه الأعوام في دلالة على عبقرية تصميمها الأصلي، مع العلم أن السيارة حصلت على عملية تجديد شاملة مؤخراً، بتقنيات جديدة تشمل شاشة معلومات ترفيهية وجلود بنية جديدة للمقصورة.

توفرت سيارة استون مارتن بولدوج الكلاسيكية بأبواب أجنحة نورس عملاقة، وتشتهر السيارة بمعدلات الأداء المتميزة، مع تسجيلها لسرعة قصوى 261 كلم\س مؤخراً بمحرك 5.3 لتر 8 سلندر توين تيربو بقوة 600 حصان، وخضع المحرك لمحاولة تعزيز وتحديث شاملة تهدف لرفع كفاءته الى 650 حصان، وسيقوم سائق سيارات أستون مارتن الشهير دارين تورنر بتجربتها بنفسه للوقوف على مدى جاهزيتها.

تم إنتاج استون مارتن بلودوج رسمياً في عام 1979 و صنفت كأسرع سيارة في العالم في ذلك الوقت، حيث بلغت سرعتها القصوى 309 كم/ساعة، و هو رقم ممتاز بالنسبة لتلك الحقبة الزمنية التي شكلت مستقبل صناعة السيارات في وقتنا الحالي، و كان من المقرر أن يتم انتاج 15 سيارة من هذا الطراز الشرس و لكن العدد تجمد عند نسخة واحدة فقط و تم ألغاء خط الإنتاج الخاص بها.

يمتلك البريطاني فيليب ساروفيم النسخة الوحيدة من أستون مارتن بلودوج الكلاسيكية، وقام بترميمها و إعادة صيانتها من جديد في أحد مراكز ترميم و تأهيل السيارات الكلاسيكية لإعادة احيائها من جديد، بتزويدها بمجموعة من التحديثات القوية مثل نظام حقن وقود حديث، و علبة تروس معززة.