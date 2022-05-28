عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

استون مارتن تستعرض سيارة بولدوج التاريخية في حفل إيطالي.. فيديو

استون مارتن تستعرض
استون مارتن تستعرض سيارة بولدوج التاريخية الأيقونية

يشهد حفل “كونكورسو ديليجانس” الإيطالي الذي يقام سنوياً استعراض عدد من أفضل وأندر السيارات حول العالم، ومن ضمن السيارات التي أبهرت الحضور في المعرض سيارة استون مارتن بولدوج الكلاسيكية المذهلة المصنوعة منذ 43 عاماً ولا تزال محتفظة برونقها حتى الآن.

تأتي سيارة استون مارتن بولدوج الكلاسيكية بتصميم فريد من نوعه مشابهة للسيارات المستقبلية بعد كل هذه الأعوام في دلالة على عبقرية تصميمها الأصلي، مع العلم أن السيارة حصلت على عملية تجديد شاملة مؤخراً، بتقنيات جديدة تشمل شاشة معلومات ترفيهية وجلود بنية جديدة للمقصورة.

توفرت سيارة استون مارتن بولدوج الكلاسيكية بأبواب أجنحة نورس عملاقة، وتشتهر السيارة بمعدلات الأداء المتميزة، مع تسجيلها لسرعة قصوى 261 كلم\س مؤخراً بمحرك 5.3 لتر 8 سلندر توين تيربو بقوة 600 حصان، وخضع المحرك لمحاولة تعزيز وتحديث شاملة تهدف لرفع كفاءته الى 650 حصان، وسيقوم سائق سيارات أستون مارتن الشهير دارين تورنر بتجربتها بنفسه للوقوف على مدى جاهزيتها.

تم إنتاج استون مارتن بلودوج رسمياً في عام 1979 و صنفت كأسرع سيارة في العالم في ذلك الوقت، حيث بلغت سرعتها القصوى 309 كم/ساعة، و هو رقم ممتاز بالنسبة لتلك الحقبة الزمنية التي شكلت مستقبل صناعة السيارات في وقتنا الحالي، و كان من المقرر أن يتم انتاج 15 سيارة من هذا الطراز الشرس و لكن العدد تجمد عند نسخة واحدة فقط و تم ألغاء خط الإنتاج الخاص بها.

يمتلك البريطاني فيليب ساروفيم النسخة الوحيدة من أستون مارتن بلودوج الكلاسيكية، وقام بترميمها و إعادة صيانتها من جديد في أحد مراكز ترميم و تأهيل السيارات الكلاسيكية لإعادة احيائها من جديد، بتزويدها بمجموعة من التحديثات القوية مثل نظام حقن وقود حديث، و علبة تروس معززة.

كونكورسو ديليجانس استون مارتن بولدوج استون مارتن بلودوج سيارات الكلاسيكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع 10 جنيهات في ختام تعاملات اليوم السبت

خطوة مفاجئة.. ليفربول يرد على قنبلة ماني وغموض صلاح بقرار جديد

تأجيل مباراة ليفربول وريال مدريد بنهائي أبطال أوروبا 15 دقيقة لتأخر جماهير الريدز

رابط نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسى بمحافظة القاهرة

ماتيب.. إصابة زوجة وشقيق نجم ليفربول بسبب الشغب خارج ملعب نهائي أوروبا

أسرار القطعة 39.. القصة الكاملة لمقتل 5 من أسرة واحدة في مذبحة الريف الأوروبي

مباراة ليفربول وريال مدريد .. الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز لتفريق مشجعين اقتحموا الملعب.. فيديو

لأولى و2 ثانوي.. الفرق بين امتحانات الفرصة البديلة والدور الثاني

موضوعات متعلقة

التصميم التخيلي الجديد لسيارة هوندا سي آر في 2023.. شاهد

BMW تحتفل بمرور 50 عامًا على إنتاج سيارات M بمتحف خاص.. صور

فولكس فاجن تكشف عن تافيندور SUV الأقوى في الصين.. صور

بيكاسو للسيارات تعد بإنتاج سيارة PS-01 الخارقة الشهر المقبل.. صور

أيهما أفضل لإطارات السيارة.. الفرق بين الهواء والنيتروجين

الفا روميو تكشف عن إصدار خاص من Giulia و Stelvio Estrema

مواصفات السيارات الكهربائية الصينية بعد الحديث عن طرحها في مصر

تعرف على أغلى قطعة غيار في العالم بسعر يتجاوز 400 ألف دولار.. صور

ترشيحاتنا

محافظ البحيرة: مسار العائلة المقدسة عبارة عن 4 أديرة بمساحة 35 كم²

قبل الحكم في قضية أبو الفتوح وعزت.. إعترافات محمد القصاص: عارضت الإخوان

قبل الحكم بـ ساعات.. نص تحريات الأمن الوطني عن عبدالمنعم أبو الفتوح ومحمود عزت

75 دقيقة.. كورتوا يواصل إنقاذ ريال مدريد وليفربول يكثف محاولاته للتعادل

الصحة العالمية عن إنفلونزا الطماطم : إلتهابات جلدية ولا تشكل قلقا

60 دقيقة.. ريال مدريد يتقدم بهدف فينسيوس على ليفربول في نهائي الأبطال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوريا أول ممثلة متحولة جنسيا.. هل قُتلت حنان الطويل بالكهرباء أم انتحرت؟

مطلوب من الإنتربول.. صحيفة جرائم حمزة زوبع زومبي الإخوان

أسرار القطعة 39.. القصة الكاملة لمقتل 5 من أسرة واحدة في مذبحة الريف الأوروبي

خس وامنع التدخين الأبرز.. أهم 7 خطوات صحية لتجنب الخرف المبكر

فيديو

فينيسوس يسجل الهدف الأول لـ ريال مدريد أمام ليفربول .. شاهد

شاهد .. هتافات مدوية لجماهير الأهلى بعد الوصول للمغرب لحضور نهائى أفريقيا

مستريحة الإسماعيلية.. توحيدة أوهمت ضحاياها بتوظيف أموالهم في العقارات واستولت عليها

حكاية علياء وفريدة .. أنقذوا الطفلتين من الضمور العضلي الشوكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

اﻟﻤﺰﻳﺪ