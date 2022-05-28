برلماني: مصر تتطلع لتحقيق صادرات بقيمة 100 مليار دولار

أكد النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب وصاحب مصانع مواد غذائية، أن جائحة كورونا وما أعقبها من الحرب الروسية الاوكرانية خاصة وأن البلدين من أكبر مناطق زراعة الغذاء الزراعي في العالم كان له تأثير بالغ على أزمة الغذاء وارتفاع الأسعار في العالم.

وأضاف النائب مجدي الوليلي، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، إلى أن الأسمدة والأعلاف شهدت ارتفاع في الاسعار وكان له انعكاس على المحاصيل الزراعية ومن بينها الأرز، مضيفا: "زراعة الأرز منظومة يوجد بها العديد من المشاكل خلال السنوات الماضية ونحتاج لتطوير آلية زراعته".

وأشار النائب مجدي الوليلي، إلى أن نسبة المصانع المغلقة غير طبيعي وأصحاب المصانع والشركات لديهم احباط من القرارات التي يتم اتخاذها من جانب الدولة مؤخرا، لافتا إلى أن مصر تتطلع إلى أن تصبح صادراتها بقيمة 100 مليار دولار كما نحتاج لوضع خريطة زراعية وصناعية.