عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كورونا .. الصحة العالمية: تراجع أعداد الإصابات والوفيات

صدى البلد

قال الدكتور أحمد المنظري  المدير الاقليمي   لمنظمة الصحة العالمية لاقليم شرق المتوسط  أن الوضع الوبائي  العالمي لفيروس كورونا  يشهد تراجعاً في معدلات الاصابات والوفيات     على الصعيد العالمي   وهو أمر مبشربفضل مظلة  التلقيح واتطعيم.

    لكنه    عاد منتقداً   خلال مداخلة     "     عبر تطبيق " سكايب   " خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON":  إقدام بعض البلدان على رفع الاجراءات الاحتياطية والقيود قائلاً :  كنت راجع من جنيف   الناس في مختلف المطارات مش ملتزمة بالاجراءات  وهذا أمر مقلق   قد يدعو  ويؤدي لزيادة الاصابات ".


وحول إحتمالية اللجوء للتطعيم مجدداً قال   : بعض البلدات بدأت تشجع مواطنيها على الحصول على الجرعة الرابعة من اللقاح   ولكن   هناك عزوف   من قبل الافراد للحصول عليه    وأتوقع أن لايكون هذا  إتجاه عالمي لان تكون الجرعة الرابعة هي السائدة لعزوف الاقبال عليها  ".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع 10 جنيهات في ختام تعاملات اليوم السبت

خطوة مفاجئة.. ليفربول يرد على قنبلة ماني وغموض صلاح بقرار جديد

تأجيل مباراة ليفربول وريال مدريد بنهائي أبطال أوروبا 15 دقيقة لتأخر جماهير الريدز

رابط نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسى بمحافظة القاهرة

ماتيب.. إصابة زوجة وشقيق نجم ليفربول بسبب الشغب خارج ملعب نهائي أوروبا

أسرار القطعة 39.. القصة الكاملة لمقتل 5 من أسرة واحدة في مذبحة الريف الأوروبي

مباراة ليفربول وريال مدريد .. الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز لتفريق مشجعين اقتحموا الملعب.. فيديو

لأولى و2 ثانوي.. الفرق بين امتحانات الفرصة البديلة والدور الثاني

ترشيحاتنا

سيد أسياد القارة.. ريال مدريد بطلًا لدوري أبطال أوروبا منتصرًا على ليفربول

محافظ البحيرة: مسار العائلة المقدسة عبارة عن 4 أديرة بمساحة 35 كم²

قبل الحكم في قضية أبو الفتوح وعزت.. إعترافات محمد القصاص: عارضت الإخوان

قبل الحكم بـ ساعات.. نص تحريات الأمن الوطني عن عبدالمنعم أبو الفتوح ومحمود عزت

75 دقيقة.. كورتوا يواصل إنقاذ ريال مدريد وليفربول يكثف محاولاته للتعادل

الصحة العالمية عن إنفلونزا الطماطم : إلتهابات جلدية ولا تشكل قلقا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوريا أول ممثلة متحولة جنسيا.. هل قُتلت حنان الطويل بالكهرباء أم انتحرت؟

مطلوب من الإنتربول.. صحيفة جرائم حمزة زوبع زومبي الإخوان

أسرار القطعة 39.. القصة الكاملة لمقتل 5 من أسرة واحدة في مذبحة الريف الأوروبي

خس وامنع التدخين الأبرز.. أهم 7 خطوات صحية لتجنب الخرف المبكر

فيديو

فينيسوس يسجل الهدف الأول لـ ريال مدريد أمام ليفربول .. شاهد

شاهد .. هتافات مدوية لجماهير الأهلى بعد الوصول للمغرب لحضور نهائى أفريقيا

مستريحة الإسماعيلية.. توحيدة أوهمت ضحاياها بتوظيف أموالهم في العقارات واستولت عليها

حكاية علياء وفريدة .. أنقذوا الطفلتين من الضمور العضلي الشوكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

اﻟﻤﺰﻳﺪ