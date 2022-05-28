كورونا .. الصحة العالمية: تراجع أعداد الإصابات والوفيات

قال الدكتور أحمد المنظري المدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لاقليم شرق المتوسط أن الوضع الوبائي العالمي لفيروس كورونا يشهد تراجعاً في معدلات الاصابات والوفيات على الصعيد العالمي وهو أمر مبشربفضل مظلة التلقيح واتطعيم.

لكنه عاد منتقداً خلال مداخلة " عبر تطبيق " سكايب " خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON": إقدام بعض البلدان على رفع الاجراءات الاحتياطية والقيود قائلاً : كنت راجع من جنيف الناس في مختلف المطارات مش ملتزمة بالاجراءات وهذا أمر مقلق قد يدعو ويؤدي لزيادة الاصابات ".



وحول إحتمالية اللجوء للتطعيم مجدداً قال : بعض البلدات بدأت تشجع مواطنيها على الحصول على الجرعة الرابعة من اللقاح ولكن هناك عزوف من قبل الافراد للحصول عليه وأتوقع أن لايكون هذا إتجاه عالمي لان تكون الجرعة الرابعة هي السائدة لعزوف الاقبال عليها ".