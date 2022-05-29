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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. مؤلفات بليغ حمدي على مسرح الجمهورية

بليغ حمدي
بليغ حمدي

مجموعة مختارة من مؤلفات الموسيقار بليغ حمدى الرومانسية يحتضنها مسرح الجمهورية خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام فى الثامنة مساء اليوم منها جانا الهوى ، سواح ، حبيبتى من تكون ، انا عندى مشكلة ، خلاص مسافر ، ليل يا ليالى ، ميتى اشوفك ، بياع قناديل ، طاير يا هوى ، الطير المسافر ، ليالينا ، الحب كله الى جانب بانوراما موسيقية .. اداء نهاد فتحي ، أحمد عصام ، ياسر سليمان ونهي حافظ .

يشار إلى أن بليغ حمدى ولد في 7 أكتوبر عام 1931 وأتقن عزف الة العود في سن التاسعة ، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي ( معهد الموسيقي العربية حاليا) وبدأ حياته الفنية كمغنى حيث سجل 4 اغانى بالاذاعة المصرية ثم اتجه للتلحين وسطع نجمه عام 1957 عندما قدم أول الحانه لعبد الحليم حافظ (تخونوه) .

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بعدها تعاون مع نجوم الطرب المصريين والعرب منهم أم كلثوم ، وردة ، فايزة أحمد ، شادية ، نجاة ، صباح ، ميادة الحناوى ، عزيزة جلال ، على الحجار ، هانى شاكر ، محمد رشدى ، سميرة سعيد ولطيفة ، تميزت الحانه بالبساطة والسهولة وتعددت القابه منها ملك الموسيقى ولحن الشجن ، توفى في 12 سبتمبر 1993 عن عمر يناهز 62 عاما تاركاً ثروة فنية من الالحان لجميع الألوان الغنائية التى تنوعت بين الرومانسية والوطنية والقصائد واغاني الأطفال والابتهالات الدينية ومنها الحانه للشيخ سيد النقشبندى واشهرها مولاي.

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