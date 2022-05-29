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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس لصين سرقا دراجة نارية من مواطن بالإكراه في منشأة ناصر

حبس
حبس

قرر قاضى المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح منشأة ناصر، تجديد حبس شخصين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة دراجة نارية من أحد المواطنين بالإكراه، وحيازة كمية من مخدر الهيروين بمنشأة ناصر.


وكانت جهات التحقيق، قررت حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة دراجة نارية من أحد المواطنين بالإكراه، وحيازة كمية من مخدر الهيروين بمنشأة ناصر.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال المباحث من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بسرقة دراجة نارية من أحد المواطنين بالإكراه.

تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص) بأنه حال سيره بالدراجة النارية خاصته بدائرة القسم ، فوجئ بقيام (شخصين) يستقلان مركبة "توك توك" قاما بإستيقافه وتهديده بإستخدام سلاح أبيض وإستوليا منه على الدراجة خاصته ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (سائق مركبة "توك توك" وعاطل - مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (الدراجة النارية ملك المُبلغ – مركبة توك توك ملك أحدهما - سلاح أبيض "مطواة" المستخدم فى إرتكاب الواقعة - عدد ( 5 ) لفافات بداخلها كمية من مسحوق الهيروين المخدر)

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان ، وإتهمهما بسرقته بالإكراه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تجديد حبس شخصين تجديد حبس مخدر الهيروين الهيروين سرقة دراجه نارية

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