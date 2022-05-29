تجديد حبس سيدة بتهمة سرقة أجهزة كهربائية في حلوان

قرر قاضى المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس سيدة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة اجهزة كهربائية من داخل شقة بأسلوب كسر الباب بمدينة حلوان.

وكانت قد أمرت نيابة حلوان، بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة اجهزة كهربائية من داخل شقة بأسلوب كسر الباب بمدينة حلوان.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها قيام إحدى السيدات، مقيمة بمنطقة أوسيم بمحافظة الجيزة "لها معلومات جنائية" بعرض شاشة تليفزيون للبيع بسعر بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية، بأحد الأكشاك الكائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها شاشة العرض "مجهولة المصدر"، بمناقشتها عن مصدر الشاشة المضبوطة بحوزتها اعترفت بسرقتها من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة حلوان بأسلوب "كسر الباب".

واعترفت بمزاولتها نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وأرشدت عن متحصلات نشاطها الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.