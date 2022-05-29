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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مها أبو بكر ترد على أحمد كريمة: تصريحات مسيئة للرجل

صدى البلد

علقت المحامية   مها أبو بكر على تصريحات الدكتور  أحمد كريمة أستا ذ الفقه المقارن  المثيرة للجدل  حول الزواج الثاني  قائلة: هذا الكلام مسيء للرجل وليس للمرأة، وهذا معناه أن الرجل يتعامل مع المرأة بمنطق المفعول بها لتلبية شهواته، وليس من باب السكن والمودة وشريكة الحياة.

وأضافت مها أبو بكر خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON": أربأ بالرجل المسلم أن يفكر بهذه الطريقة .. ثانياً  الدكتور كريمة   لم يتحدث  عن فكرة العدل بعد الزواج بل تحدث عن فكرة حق الزوجة في معرفة هذا الزواج رغم أنها شريكة حياته، والتي  تشاركه في كافة تفاصيل حياته   .. إزاي ؟".

أكملت : الامر الثالث  الشيخ كريمة  تحدث عن من أسماهم أصحاب الاجندة  ؟!  من هنا يحاول   جر المجتمع   إلى الخلف بحجة حقوق المرأة  هل المساواة   بين الرجل والمرأة برع الله واستقرار   الأسر المصرية هل هذه هي الاجندة ؟.

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