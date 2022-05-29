اهم اخبار التوك شو .. التموين تحذير المصريين.. والصحة العالمية تكشف تطورات التهابات الطماطم وجدري القرود

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لميس الحديدي تشن هجوما على أحمد كريمة عن الزواج الثاني

علقت الاعلامية لميس الحديدي على تصريحات الدكتور أحمد كريمة أستا ذ الفقه المقارن المثيرة للجدل حول الزواج الثاني قائلة : " تصريحات الدكتور كريمة خرجت بعد تصريحات الدكتورة مايا مرسي حول محددات قانون الاحوال الشخصية وتصريحاتها للبرنامج ودخل بعدها الدكتور كريمة في سجال " .

وتابعت عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية على شاشة ON: الدكتور كريمة انزعج من ذلك وقال أنه ليس من حق النساء أن يطلبن ذلك".

ربنا أكرمنا.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن ملء سد النهضة.. فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مشكلتنا مع إثيوبيا كانت ملء سد النهضة في 3 سنوات، معقبا: "الكلام المتفائل أوي أنهم هيكملوا الملء في 7 أو 8 سنوات".



وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "لو كانوا جامدين أوي هيخلصوا الملء في 2024 أو 2025"، لافتا: "كنا داخلين في المفاوضات نقول لهم الملء يكون في 7 سنوات".





كورونا .. الصحة العالمية: تراجع أعداد الإصابات والوفيات

قال الدكتور أحمد المنظري المدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لاقليم شرق المتوسط أن الوضع الوبائي العالمي لفيروس كورونا يشهد تراجعاً في معدلات الاصابات والوفيات على الصعيد العالمي وهو أمر مبشربفضل مظلة التلقيح واتطعيم.

لكنه عاد منتقداً خلال مداخلة " عبر تطبيق " سكايب " خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON": إقدام بعض البلدان على رفع الاجراءات الاحتياطية والقيود قائلاً : كنت راجع من جنيف الناس في مختلف المطارات مش ملتزمة بالاجراءات وهذا أمر مقلق قد يدعو ويؤدي لزيادة الاصابات ".



منظمة الصحة: سبب القلق العالمي من جدري القرود انتشاره غير النمطي

قال الدكتور أحمد المنظري المدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لاقليم شرق المتوسط تعليقاً على تفشي جدري القرود إن القلق حول هذا المرض يأتي بسبب إنتشاره في بلدان غير الموطن الذي نشأ فيه في أوروبا والولايات المتحدة الامريكية ولذلك أصبح هناك قلقاً وهلعاً بما أعادهم لدائرة كوفيد 19 عام 2020.



التموين: الصرف سيستمر لمن لم يسجل بعد 30 يونيو وسيكون المواطن خاسرا.. فيديو

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتحول الرقمي، إن وزارة التموين تواصل استقبال طلبات المواطنين لتحديث البطاقات عبر موقع دعم مصر.

وأضاف "مدكور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "الأرقام الصحيحة التي تم تسجيلها حتى الآن تخطت الـ3 مليون رقم قومي صحيح خلال الفترة الماضية"، لافتا: "كان لدينا 10 مليون رقم صحيح مسجل".





الصحة العالمية عن إنفلونزا الطماطم : إلتهابات جلدية ولا تشكل قلقا

قال الدكتور أحمد المنظري المدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط أن إنفلونزا " الطماطم " لاتشكل قلقاً كونها منتشرة في بعض المناطق المحدودة من العالم.

تابع خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب " خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON": مجرد نوع من أنواع الالتهابات الجلدية.