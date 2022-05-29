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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشييع جثمان شهيد لقمة العيش بليبيا في الفيوم.. اليوم

المتوفى على شعبان
المتوفى على شعبان

يشيع أهالى  قرية الهاين التابعة  للوحدة المحلية لقرية الهاين بمركز يوسف الصديق عصر اليوم الأحد  جثمان الشاب علي شعبان محمد محمود الترهونير ، الذى لقى مصرعه فى حادث ماس كهربائى تعرض له أثناء عمله بالجماهيرية الليبية .

 

كان المتوفى قد سافر إلى الجماهيرية الليبية للعمل هناك ، فى مجال التركيبات الكهربائية  ، وتعرض أثناء عمله لماس كهربائى صعقه فى الحال ليلقى مصرعه .

 

تم تحرير محضر بالحادث ، وصرحت نيابة  صرمان بالجماهيرية الليبة  بدفن الجثمان ونقله الى  أسرته بالقاهرة لأستلام جثمانه .

 

وسوف يتم اتخاذ أجراءات شحن جثمان المتوفى بالطريق البرى الى محافظة مطروح ، لاستلام أسرته الجثمان والتوجه الى محافظة الفيوم ، لإقامة صلاة الجنازة ، ودفن جثمانه بمقابر أسرته بقرية الهاين التابعة للوحدة المحلية لقرية الريان بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم .

 

 

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الفيوم جثمان شهيد العيش الهاين

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