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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد.. جميع فئات لاندروفر ديفندر 2022 في السعودية

السيارة ديفندر 90
السيارة ديفندر 90 موديل 2022

أعلنت شركة لاندروفر البريطانية عن توافر السيارة ديفندر 90 موديل 2022، داخل سوق المملكة العربية السعودية، من خلال وكيلها المحلى.

السيارة ديفندر 90 موديل 2022

وأوضح وكيل لاندروفر، شركة محمد يوسف ناغي للسيارات، أن السيارة لاندروفر ديفندر موديل 2022، تتميز بتصميمها المُحدث وتقنياتها المتقدمة، كما أنها أقسى وأكثر لاندروفر كفاءة في التعامل مع التضاريس الوعرة في التاريخ، واليوم سنتعرف على فئاتها وأسعارها بالسعودية.

السيارة ديفندر 90 موديل 2022

تستمد السيارة ديفندر 90 موديل 2022 ، قوتها من خيارين من المحركات، أولهما محرك بنزين بأربع أسطوانات توربو سعة 2.0 لتر يولد قوة 300 حصان و400 نيوتن. متر من عزم الدوران، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات، ويُمكن السيارة من التسارع من 0 إلى 100 كم/س في 7.1 ثانية، وأن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 191 كم/س.

بالإضافة إلى محرك بنزين بست أسطوانات مستقيمة توربو سعة 3.0 لتر هجين معتدل بقوة 400 حصان و550 نيوتن. متر من عزم الدوران، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات، ويُمكن السيارة من التسارع من 0 إلى 100 كم/س في 6 ثوانٍ، وأن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 208 كم/س.

السيارة ديفندر 90 موديل 2022

وتظهر السيارة لاندروفر ديفندر موديل 2022، بمظهر هجومي أنيق، حيث تحصل على مصابيح ماتريكس ليد أمامية مميزة مع مصابيح ليد للقيادة أثناء النهار، مع خاصية التحكم بمستوى الإنارة الأمامية والإنارة العالية الأوتوماتيكي، ومن الجانب، يُمكنك رؤية جنوط مقاس 20 بوصة دايموند رمادية غامقة أو اللون الفضي حسب الفئة وأعمدة سقف خارجية باللون الأسود، في حين يأتي السقف بلون متباين، مع فتحة سقف بانورامية منزلقة، بالإضافة إلى مرايات جانبية بإضاءة وإشارات انعطاف وذاكرة مع خاصية التعتيم في جهة السائق والتسخين.

أما المقصورة الداخلية للسيارة لاندروفر ديفندر موديل 2022، فتأتى بمواد فخمة مع باقة الجلود الموسعة، حيث تحصل على مقاعد جلد ويندسور ناعم، والمقاعد الأمامية تأتي بخاصية التسخين والتبريد والحفظ بتعديل كهربائي 14 وضعية، في حين أن مقاعد صف ثالث يدوية، وتتوفر بعمود توجيه قابل للتعديل كهربائياً، مع تطعيم خشبي داخلي، وثلاجة أمامية، كما تتوفر بسقف داخلي مورزيني بلون محاري فاتح، وإضاءة داخلية مطورة ودعاسات أرضية.

السيارة ديفندر 90 موديل 2022

أما عن أسعار السيارة لاندروفر ديفندر 2022 بالسعودية، فتأتى كالتالى: 

أولاً: ديفندر 90 2022

- فئة SE بسعر 292,215 ريال

- فئة HSE بسعر 370,300 ريال

- فئة X بسعر 441,370 ريال

- فئة XV8 بسعر 648,830 ريال

السيارة ديفندر 90 موديل 2022

ثانياً: ديفندر 110 2022

- فئة SE بسعر 324,990 ريال

- فئة HSE بسعر 395,945 ريال

- فئة X بسعر 458,850 ريال

- فئة XV8 بسعر 668,265 ريال

شركة لاندروفر البريطانية السيارة ديفندر 90 موديل 2022 لاندروفر ديفندر لاندروفر موديل 2022

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