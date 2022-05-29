عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البيئة : رصد أنواع الطيور الحوامة من أعلى نقطة بجبل الجلالة | فيديو

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة ، تعقيبا على موسم مراقبة الطيور المهاجرة ، إن مصر معروفة أنها مسار لكمية كبيرة من الطيور المهاجرة ، وهذا يحدث في موسمين وهما في شهر ابريل ومايو وشهري أكتوبر ونوفمبر ، وهي تعبر نهر النيل ، ومنطقة جنوب سيناء .

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد ، خلال لقائها لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن مصر لديها التزاماتها في بعض الاتفاقيات الدولية للمحافظة على الطيور ، لأن هذه الطيور مرتبطة بالنظام البيئي المتوازن ، موضحة أن الوزارة بدأت بمشروع بيئي للمحافظة علة تلك الأنواع من الطيور ، وهو متمثل في الاغلاق الوقتي لمحطات الرياح ؛ للحفاظ على مسار الطيور .

ولفتت " وزيرة البيئة ، إلى أن هناك سياحة مرتبطة بهجرة الطيور ، وهو ما جعل الوزارة تخصص مناطق للسياح لمراقبة تلك الطيور مثل مناطق بشرم الشيخ ، وجبل الزيت ، ومنطقة في أعلى جبل الجلالة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .

وتابعت " فؤاد " : رصدنا  400 ألف نوع من الطيور الحوامة ، وهو ما جعل أكبر منظمات العالم المهتمة بالطيور بشكر مصر على الرصد .

ولفتت " فؤاد  " ، إلى أنه من الضروري مع اقتراب المؤتمر العالمي للمناخ بشرم الشيخ استعراض اهتمامات مصر في ملف البيئة بشكل عام . 

وزيرة البيئة هجرة الطيور موسم هجرة الطيور الدكتورة ياسمين فؤاد جبل الجلالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا أكرمنا.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن ملء سد النهضة.. فيديو

الذهب يتراجع 10 جنيهات في ختام تعاملات اليوم السبت

خطوة مفاجئة.. ليفربول يرد على قنبلة ماني وغموض صلاح بقرار جديد

سعر الذهب اليوم الأحد 29-5-2022

رابط نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسى بمحافظة القاهرة

أسرار القطعة 39.. القصة الكاملة لمقتل 5 من أسرة واحدة في مذبحة الريف الأوروبي

الكل مذبوح.. أول تعليق من نجل ضحية مذبحة الريف الأوروبي .. فيديو

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في سوهاج

ترشيحاتنا

لطلاب الأزهر.. ننشر كيفية الاستعلام عن رقم جلوس الشهادة الثانوية الأزهرية

قوات الشيشان تعلن السيطرة الكاملة على مدينة سيفردونيتسك الأوكرانية

المفوضية الأوروبية بالقاهرة: مصر لها دور ريادي في إنقاذ البيئة من التلوث

6 حيل سرية بتطبيق واتساب قد يجهلها المستخدمون

الحكومة تقلص اقتراضها من البنوك في أسبوع بمقدار 2.5 مليار جنيه

جفاف شديد.. فرنسا تحد من استخدام المياه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. شبيه «أميتاب باتشان» يثير حيرة العالم |فيديو

خلال مكالمة فيديو.. شاب يفاجئ والديه بالقفز من طائرة في أيرلندا|شاهد

حادثة غامضة.. إصابة 120 طفلا ومدرسا بسرطان الدماغ في مدرسة أمريكية

قريبا.. أمطار من النيازك تضرب الولايات المتحدة الأمريكية|صور

فيديو

تأليف تركي آل الشيخ.. الأكشن والتشويق يسيطران على البرومو الرسمي لمسلسل الثمانية

أبويا وأناحرة فيه .. كاندي القيسي تنشر صورتها مع والدها المتوفى .. ما القصة ؟

فينيسوس يسجل الهدف الأول لـ ريال مدريد أمام ليفربول .. شاهد

شاهد .. هتافات مدوية لجماهير الأهلى بعد الوصول للمغرب لحضور نهائى أفريقيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

مني أحمد

الساحر.. يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

اﻟﻤﺰﻳﺪ