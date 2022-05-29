البيئة : رصد أنواع الطيور الحوامة من أعلى نقطة بجبل الجلالة | فيديو

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة ، تعقيبا على موسم مراقبة الطيور المهاجرة ، إن مصر معروفة أنها مسار لكمية كبيرة من الطيور المهاجرة ، وهذا يحدث في موسمين وهما في شهر ابريل ومايو وشهري أكتوبر ونوفمبر ، وهي تعبر نهر النيل ، ومنطقة جنوب سيناء .

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد ، خلال لقائها لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن مصر لديها التزاماتها في بعض الاتفاقيات الدولية للمحافظة على الطيور ، لأن هذه الطيور مرتبطة بالنظام البيئي المتوازن ، موضحة أن الوزارة بدأت بمشروع بيئي للمحافظة علة تلك الأنواع من الطيور ، وهو متمثل في الاغلاق الوقتي لمحطات الرياح ؛ للحفاظ على مسار الطيور .

ولفتت " وزيرة البيئة ، إلى أن هناك سياحة مرتبطة بهجرة الطيور ، وهو ما جعل الوزارة تخصص مناطق للسياح لمراقبة تلك الطيور مثل مناطق بشرم الشيخ ، وجبل الزيت ، ومنطقة في أعلى جبل الجلالة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .

وتابعت " فؤاد " : رصدنا 400 ألف نوع من الطيور الحوامة ، وهو ما جعل أكبر منظمات العالم المهتمة بالطيور بشكر مصر على الرصد .

ولفتت " فؤاد " ، إلى أنه من الضروري مع اقتراب المؤتمر العالمي للمناخ بشرم الشيخ استعراض اهتمامات مصر في ملف البيئة بشكل عام .